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फिरोजाबाद के टायर फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखीं आग की लपटें

फिरोजाबाद: जिले में रविवार को पुराने टायरों से ऑयल निकालने वाली एक फैक्टरी में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई.

घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नोशेहरा उर्मुरा किरार गांव के पास स्थित टायर फैक्टरी की है. यहां पुराने टायरों से तार और ऑयल निकालने का काम किया जाता था. रविवार दोपहर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद फैक्टरी परिसर से अचानक धुआं उठने लगा, जो देखते ही देखते सारे फैक्टरी को अपने चपेटे में ले लिया.

आग से इलाके में अफरा-तफरी (VIDEO Credit; ETV Bharat)

आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रयास में जुट गई. पुलिस की टीम ने आसपास के इलाके को खाली कराया. आग को फैलने से रोकने के लिए 3 जेसीबी की मदद से फैक्ट्री परिसर और आसपास में रखे टायरों को हटाया गया. हालांकि, तब तक आग से 60 टन टायर जलकर राख हो गई थी. फिलहाल आग लगने के सही कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है. आग पूरी तरह बुझने के बाद ही इसकी वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.

टायर की फैक्टरी में आग (Photo Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि आग लगने की जानकारी ढाई बजे मिली थी. जानकारी मिलते ही तत्काल जनपद की सभी गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. फैक्ट्री में टायरों से तेल निकालने का काम होता था. फैक्टरी परिसर में पानी की उपलब्धता न होने से आग बुझाने के काम मे दिक्कतें आई. आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है.

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