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पूरे शहर में तंग गलियों में पटाखे का भंडारण, अब होगी जांच और शहर से बाहर करने की कार्रवाई

इस भीषण हादसे से पूरा शहर सदमे में है. इस घटना के बाद ईटीवी भारत ने शहर के अन्य इलाकों में फायर सेफ्टी का जायजा लिया तो पता चला कि, ये कोई अकेला पटाखे का भंडारण नहीं था. शहर में में चार से पांच और ऐसे भण्डारण हैं.

सरगुजा : अंबिकापुर पटाखा और प्लास्टिक भंडारण में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है. करीब 31 घंटे का समय बीत चुका है. लगातार प्रशसान और फायर सेफ्टी की टीम आग बुझाने में लगी हुई है. हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन बुझी हुई आग से धुआं उठने लगता है, जिस वजह से फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां अब भी स्थिति पर नजर रख रहीं हैं और समय समय पर पानी डाला जा रहा है.

घनी आबादी में पटाखा दुकान

अंबिकापुर शहर के मायापुर में एक पटाखा दुकान संचालित हैं, जहां घनी आबादी है. अगल बगल छोटे बच्चों की कोचिंग क्लास संचालित है और मार्ग इतना तंग है कि अगर आगजनी हुई तो फायर बिग्रेड की गाड़ी भी वहां तक नही पहुंच पायेगी.

महामाया रोड में भी पटाखे का व्यापार हो रहा है. बरेज तालाब के पास दो पटाखा व्यापारियों के गोदाम हैं. ये सभी क्षेत्र घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र हैं. अगर यहां आगजनी की घटना हुई तो फिर से वही स्थिति बन सकती है, जो अंबिकापुर में बनी हुई है.

कई इलाकों में पटाखों के साथ एलपीजी सिलेंडर का भंडारण

शहर के मायापुर पंचदेव मंदिर, चांदनी चौक, दुर्गाबाडी, दर्रीपारा, ब्रम्ह रोड सहित कई अन्य इलाकों में एलपीजी गैस सिलेंडर का भी भण्डारण किया गया है. आगजनी की स्थिति में ये भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. अब सवाल ये है की नियमों को ताख पर रखकर ये व्यापारी आम लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों और किसकी सह पर करते हैं?

शहर के व्यापारी कृष्णा ठाकुर कहते हैं कि ये बड़ी घटना हुई है. दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. शहर में कई पटाखों की दुकाने चल रही हैं. इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको शहर से बाहर करना चाहिए. ताकी दोबारा इस तरह की घटना ना हो सके.

व्यापारियों से अपील

कैट के सदस्य अभिषेक सिंह कहते हैं कि मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी दुकान में अग्नि शमन यंत्र जरूर रखें, या फिर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें. हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है. उसमें समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं और हमारे फायर सेफ्टी के अधिकारी भी व्यापारियों को प्रशिक्षण देते रहते हैं. सभी सुरक्षा के उपाय करें क्योंकि नुकसान हमारा ही होना है.

सरगुजा में पटाखा भंडारण की होगी जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

पटाखा गोडाउन में आगजनी पर प्रशासन सख्त

सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा है कि ऐसी घटना ना हो इसलिए जो कंसर्न सब डिवीजन, जो एसडीएम हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, इनको भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी ऐसे लाइसेंस धारी हैं, उनके गोडाउन की जांच कर लें और अगर उनमें से कोई भी गोडाउन ऐसी जगहों पर पाया जाता है, जहां पर घनी आबादी है या जहां पर फायर ब्रिगेड के जाने का रास्ता नहीं है या किसी अन्य शर्तों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो इन सभी गोडाउन को घनी आबादी से दूर शिफ्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी.