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हिसार के डाबड़ा चौक के घर में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, 55 लाख रुपए का नुकसान

हिसार : हरियाणा के हिसार के डाबड़ा चौक पर सरदार सुख सागर के घर पर दिन में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया है. दमकल विभाग की तीन गाड़ियों के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. आग लगने से छत के ऊपर ऑफिस और घर का सामान जलकर राख हो गया. सुखसागर सिंह ने कहा कि आग लगने से लगभग पचपन लाख रुपये का नुकसान हुआ है. दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया.

घर में लगी आग : जानकारी के अनुसार आज दिन में सुबह दस बजे डाबड़ा चौक पर सुख सागर सिंह के घर में अचानक आग लग गई. आग लगने का पता चलने पर घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. सदस्यों को पहले घर से बाहर निकाला गया और दमकल विभाग को सूचित किया गया. पुलिस भी आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची. आग की लपटें पहले तो धीमी थी लेकिन धीरे-धीरे इसने भयानक रूप ले लिया और छत के ऊपर बने स्टोर ऑफिस में भी लग गई. छत पर करीब पांच इन्वर्टर लगे हुए थे और दो एसी भी लगे थे जो आग की चपेट में आ गए.

हिसार के डाबड़ा चौक के घर में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

आग पर काबू पाया गया : सुखसागर के अनुसार आग लगने के बाद पहले स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों को छत से उतारा गया. इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आग पर काबू पाया. सुख सागर ने बताया कि आग काफी भयानक तरीके से लगी थी. लगभग दो घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग के चलते काफी देर तक धुआं निकलता रहा. आग लगने से कई तरह के विदेशी आइटम, लैपटॉप, फोन और घरेलू सामान जलकर राख हो गए. आग लगने के कारणों के बारे में छानबीन की जा रही है.