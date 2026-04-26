कोटपूतली के केशवाना में केमिकल प्लांट में आग, समय रहते पाया काबू...जनहानि नहीं
कंपनी में खरपतवारनाशी दवा बनाई जाती थी, जहां बड़ी मात्रा में केमिकल और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे. कई दमकल ने बुझाई आग.
Published : April 26, 2026 at 8:53 PM IST
कोटपूतली: जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एग्रो अलाइड कंपनी के केमिकल प्लांट में रविवार शाम 7 बजे आग लग गई. केमिकल होने के कारण आग तेजी से विकराल हुई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया. इससे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. आग तेज से फैली और कुछ ही देर में पूरे परिसर के ऊपरी तल को चपेट में ले लिया. आग से धुएं का गुबार दूर-दूर तक नजर आया. कंपनी में खरपतवारनाशी दवा बनाई जाती थी, जहां बड़ी मात्रा में केमिकल और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे.
आग की सूचना मिलते ही केशवाना औद्योगिक क्षेत्र व आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. स्थानीय कर्मचारी और आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग तुरंत बाहर निकल आए. प्लांट परिसर खाली कराया. आसपास सतर्कता बढ़ाई. आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई. गनीमत रही कि जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है.
नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि शाम 7 बजे एग्रो अलाइड कंपनी में आग की सूचना मिली थी. केशवाना, बहरोड़, कोटपूतली, नीमराणा और सोतानाला से आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहन बुलाए. पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उनके साथ पुलिस व प्रशासन की टीम भी थी.
पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए फैक्ट्री के आसपास लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लगा है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, जनहानि की सूचना नहीं है. प्लांट में मौजूद महंगे उपकरण, केमिकल ड्रम और तैयार माल को काफी नुकसान पहुंचा. आग पर काबू पा लिया गया.
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दो दिन पहले नीमराणा में गई थी चार की जान: इस आग ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों और अग्निशमन व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए. प्रशासन आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाएगा. आग लगने के बाद कंपनी में फायर उपकरण काम नहीं कर रहे थे. बीते शुक्रवार को नीमराणा के मोल्हड़िया में कबाड़ गोदाम में आग लगने से दो नाबालिग बच्चियों समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.
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