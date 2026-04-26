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कोटपूतली के केशवाना में केमिकल प्लांट में आग, समय रहते पाया काबू...जनहानि नहीं

कोटपूतली: जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एग्रो अलाइड कंपनी के केमिकल प्लांट में रविवार शाम 7 बजे आग लग गई. केमिकल होने के कारण आग तेजी से विकराल हुई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया. इससे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. आग तेज से फैली और कुछ ही देर में पूरे परिसर के ऊपरी तल को चपेट में ले लिया. आग से धुएं का गुबार दूर-दूर तक नजर आया. कंपनी में खरपतवारनाशी दवा बनाई जाती थी, जहां बड़ी मात्रा में केमिकल और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे.

आग की सूचना मिलते ही केशवाना औद्योगिक क्षेत्र व आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. स्थानीय कर्मचारी और आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग तुरंत बाहर निकल आए. प्लांट परिसर खाली कराया. आसपास सतर्कता बढ़ाई. आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई. गनीमत रही कि जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है.

आपात स्थिति से निपटने को तैयार पुलिसकर्मी (ETV Bharat Kotputli)

नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि शाम 7 बजे एग्रो अलाइड कंपनी में आग की सूचना मिली थी. केशवाना, बहरोड़, कोटपूतली, नीमराणा और सोतानाला से आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहन बुलाए. पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उनके साथ पुलिस व प्रशासन की टीम भी थी.