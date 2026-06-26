ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा मोटर मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, आग बुझाने में जुटी दमकल की दर्जनभर गाड़ियां

डड्डूमाजरा स्थित मोटर मार्केट में भीषण आग से कई दुकानें जलकर राख ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा के पास तोगा रोड स्थित मोटर और कबाड़ी मार्केट में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैलने के कारण बाजार में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार आग एक दुकान से शुरू हुई और कुछ ही देर में आसपास की कई दुकानों तक पहुंच गई. राहत की बात यह रही कि घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इस कारण बढ़ीं लपटें: मार्केट में पुरानी गाड़ियां, टायर, इंजन, प्लास्टिक के पुर्जे और अन्य ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बड़ी मात्रा में रखे हुए थे. ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि 30 से अधिक दुकानों वाली इस मार्केट में कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. डड्डूमाजरा मोटर मार्केट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)