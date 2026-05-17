ETV Bharat / state

ना फायर एनओसी, ना इक्विपमेंट, गुरुग्राम में अंतरिक्ष हाइट्स सोसायटी की बिल्डिंग में लगी आग, देखें वीडियो

रविवार को गुरुग्राम में अंतरिक्ष हाइट्स सोसायटी की बिल्डिंग की 9वीं मंजिल में आग लग गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड़ की गाड़ियां.

Fire at Building in Gurugram
Fire at Building in Gurugram (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 17, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: रविवार को गुरुग्राम की हाईराइज सोसायटी में आग लग गई. अंतरिक्ष हाइट्स सोसायटी के C टावर की 9वीं मंजिल में अचानक आग लग गई. जिससे कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

अंतरिक्ष हाइट्स सोसायटी की बिल्डिंग में लगी आग: स्थानीय लोगों से पता चला है कि सोसायटी के पास फायर एनओसी नहीं है. आग बुझाने के लिए जो फायर इक्विपमेंट लगाए गए थे. उनकी वैधता भी समाप्त हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि सोसायटी में मौजूद फायर सिलेंडर साल 2025 में ही एक्सपायर हो चुके थे. जब फायर ब्रिगेड टीम ने सोसायटी के फायर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहा, तो मेंटेनेंस एजेंसी ने असमर्थता जाहिर कर दी.

ना फायर एनओसी, ना इक्विपमेंट, गुरुग्राम में अंतरिक्ष हाइट्स सोसायटी की बिल्डिंग में लगी आग, देखें वीडियो (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में रोष: जानकारी के मुताबिक एजेंसी की ओर से कहा गया कि फायर से जुड़े उपकरण स्टोर में रखे हुए हैं और स्टोर की चाबी बिल्डर के हेड ऑफिस में मौजूद है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इसी टावर में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. अब लगातार हो रही घटनाओं के बाद लोगों में डर का माहौल है.

लोगों ने उठाए सवाल: रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिल्डर, RWA और मेंटेनेंस एजेंसी की लापरवाही के कारण हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

ये भी पढ़ें- सिरसा नागरिक अस्पताल के पावर हाउस में लगी भीषण आग, बीच में रोकना पड़ा ऑपरेशन, कई को किया गया रद्द

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ सेक्टर-26 के क्लब में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आंशका, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर

TAGGED:

FIRE AT BUILDING IN GURUGRAM
गुरुग्राम की सोसायटी में आग
FIRE AT BUILDING IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.