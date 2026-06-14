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रेवाड़ी में बाइक के शॉकर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, मशीनें और कच्चा माल जलकर राख

रेवाड़ी: धारूहेड़ा के मालपुरा में रविवार को एक कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद फायरबिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि कंपनी में गाड़ियों के शॉकर बनाए जाते हैं. आग लगने से अभी तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, परंतु कंपनी में लगी मशीन के साथ तैयार और कच्चा माल आग में जल गया.

रेवाड़ी में फैक्ट्री में आग: पिछले एक महीनों में कंपनी में आग लगने की ये तीसरी घटना है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फायरबिग्रेड की पांच गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया. जानकारी के अनुसार दो मंजिला जिंदल इंजीनयरिंग फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के शॉकर बनाए जाते हैं. कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह करीब 8:30 अचानक आग लगी.

रेवाड़ी में बाइक के शॉकर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, मशीनें और कच्चा माल जलकर राख (ETV Bharat)

5 घंटे बाद पाया गया आग पर काबू: आग लगने के बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों में भगदड़ मच गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई. आग ने ग्राउंड फ्लोर पर लगी मशीनों और दूसरी मंजिल पर रखें तैयार और कच्चे माले को अपनी चपेट में ले लिया. संयोग से वहां काम करने वाले सभी कर्मी सुरक्षित बच गए. धारूहेड़ा की सोकर कंपनी में लगी आग पर 5 गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्त के बाद काबू पाया.