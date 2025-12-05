ETV Bharat / state

BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग; दमकल की दो गाड़ियों ने काबू पाया, सभी छात्र सुरक्षित

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सयाजी राव केंद्रीय पुस्तकालय की साइबर लाइब्रेरी में संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है.

BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग.
BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:38 AM IST

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई. उस समय कुछ छात्र लाइब्रेरी में मौजूद रहे. आग सूचना पर प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल आग बुझाने का काम किया गया. फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर कंट्रोल कर लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी. माना जा रहा है, कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी. जब आग लगी, तब लाइब्रेरी में करीब 20 छात्र मौजूद थे.

दमकल की दो गाड़ियों ने काबू पाया. (Video Credit: ETV Bharat)

धुंआ उठता देखकर सभी छात्र सुरक्षित बाहर निकल गए और तत्काल इसकी जानकारी प्राक्टोरियल बोर्ड और फायर ब्रिगेड को दी गई. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों और विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम ने आग के विकराल रुप पकड़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिया. किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सयाजी राव केंद्रीय पुस्तकालय की साइबर लाइब्रेरी में संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वजह पता चल सकेगी.

आग के दौरान कुछ फर्नीचर जले हैं, जिन्हें बदला जाएगा. कुछ कंप्यूटर भी डैमेज हुए हैं. अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन किसी छात्र को नुकसान नहीं हुआ है. मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं.

