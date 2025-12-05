ETV Bharat / state

BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग; दमकल की दो गाड़ियों ने काबू पाया, सभी छात्र सुरक्षित

BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )