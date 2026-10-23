बीच बाजार पटाखा गोदाम में धमाका, कपड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार
एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि शहर में संचालित अवैध गोदामों का पता लगाया जाएगा और कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 23, 2026 at 2:02 PM IST
अलवर : शहर के बीचों बीच तिलक मार्केट में कई सालों से चल रही चल रही कपड़े की दुकान की आड़ में अवैध पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था. शुक्रवार सुबह गोदाम में आग लगने से विस्फोट होने लगा और पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कपड़े की दुकान में रखे कपड़े पूरी तरह जल गए.
स्थानीय निवासी बलदेव ने बताया कि सुबह 10 बजे गोदाम में रखे पटाखों में चिंगारी लगने से विस्फोट हो गया. उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए.
अवैध गोदामों का पता लगाया जाएगा: एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि शहर में संचालित अवैध गोदामों का पता लगाया जाएगा और कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि लाइसेंस लेकर ही पटाखे का बेचान किया जा सकता है. शहर कोतवाल दिनेश मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी.
6 दमकलों ने आग पर पाया काबू: नगर निगम के फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि तिलक मार्केट में अवैध पटाखे के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए. उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया. फायर फाइटर ने दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया. अमित मीणा ने बताया कि दीपावली को देखते हुए शहर में सघन अभियान चलाया जाएगा और सड़कों को खाली करवाकर अवैध गोदाम पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाएं न हो सके.
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