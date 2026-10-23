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बीच बाजार पटाखा गोदाम में धमाका, कपड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार

तिलक मार्केट में लगी आग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : शहर के बीचों बीच तिलक मार्केट में कई सालों से चल रही चल रही कपड़े की दुकान की आड़ में अवैध पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था. शुक्रवार सुबह गोदाम में आग लगने से विस्फोट होने लगा और पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कपड़े की दुकान में रखे कपड़े पूरी तरह जल गए.

स्थानीय निवासी बलदेव ने बताया कि सुबह 10 बजे गोदाम में रखे पटाखों में चिंगारी लगने से विस्फोट हो गया. उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए.