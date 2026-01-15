ETV Bharat / state

तेजस एक्सप्रेस के एसी चेयरकार कोच में बजा फायर अलार्म, महिला यात्री गिरकर चोटिल

लखनऊ : देश की कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में बुधवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कानपुर में ट्रेन के एसी चेयरकार कोच का अचानक फायर अलार्म बज गया. अफरा-तफरी में एक महिला यात्री गिरकर घायल हो गई. यात्री के परिजनों ने इसकी शिकायत रेलवे से दर्ज कराई है.







जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 82502 तेजस एक्सप्रेस बुधवार को नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. रात 8:41 बजे तेजस एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन पहुंची थी. यहां ट्रेन रुकने के बाद कोच नंबर सी-7 का फायर अलार्म सिस्टम अचानक बजने लगा. फायर अलार्म बजते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. यात्री अपनी सीट से इधर-उधर भागने लगे. ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री गिरकर घायल हो गई. उनके बेटे सत्यम मिश्र ने फायर अलार्म बजने की शिकायत दर्ज कराई है.

आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि तेजस एक्सप्रेस में कई आधुनिक सेंसर लगे हैं. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आकर तेजस रुकी थी. इसके कोच के गेट भी खुले हुए थे. प्लेटफार्म या कोच के टॉयलेट्स में किसी यात्री ने सिगरेट जलाई थी, जिससे अलार्म बज गया. सूचना मिलते ही अलार्म को बंद कर कोच के टॉयलेट की जांच की गई, लेकिन कोई जलती हुई वस्तु मिली नहीं.







