तेजस एक्सप्रेस के एसी चेयरकार कोच में बजा फायर अलार्म, महिला यात्री गिरकर चोटिल

आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अलार्म बंदकर कोच के टॉयलेट की जांच की गई.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : देश की कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में बुधवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कानपुर में ट्रेन के एसी चेयरकार कोच का अचानक फायर अलार्म बज गया. अफरा-तफरी में एक महिला यात्री गिरकर घायल हो गई. यात्री के परिजनों ने इसकी शिकायत रेलवे से दर्ज कराई है.


जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 82502 तेजस एक्सप्रेस बुधवार को नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. रात 8:41 बजे तेजस एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन पहुंची थी. यहां ट्रेन रुकने के बाद कोच नंबर सी-7 का फायर अलार्म सिस्टम अचानक बजने लगा. फायर अलार्म बजते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. यात्री अपनी सीट से इधर-उधर भागने लगे. ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री गिरकर घायल हो गई. उनके बेटे सत्यम मिश्र ने फायर अलार्म बजने की शिकायत दर्ज कराई है.

आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि तेजस एक्सप्रेस में कई आधुनिक सेंसर लगे हैं. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आकर तेजस रुकी थी. इसके कोच के गेट भी खुले हुए थे. प्लेटफार्म या कोच के टॉयलेट्स में किसी यात्री ने सिगरेट जलाई थी, जिससे अलार्म बज गया. सूचना मिलते ही अलार्म को बंद कर कोच के टॉयलेट की जांच की गई, लेकिन कोई जलती हुई वस्तु मिली नहीं.



लखनऊ मंडल ने जीते पुरस्कार
लखनऊ मंडल ने जीते पुरस्कार (Photo credit: ETV Bharat)



लखनऊ मंडल ने जीते 11 व्यक्तिगत पुरस्कार : उत्तर रेलवे के 'विशिष्ट रेल सेवा महाप्रबंधक पुरस्कार वितरण समारोह' में लखनऊ मंडल ने 11 व्यक्तिगत पुरस्कार जीते हैं. आठ दक्षता शील्ड भी जीते हैं. उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से और मंडलों व अन्य यूनिटों की विभिन्न शाखाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दक्षता शील्ड प्रदान की.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस समारोह में लखनऊ मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से 11 पुरस्कार हासिल किया. इनमें सीनियर डीईएन भाविक बामनिया, सीनियर डीईई ओपी तिवारी, डिप्टी सीएमई आशुतोष ओझा, जेई लक्ष्मी पाल, एसएसई आशीर्वाद सिंह कुशवाहा, एईई कार्तिकेय सिंह, एसएसई अरविंद कुमार मौर्य, चीफ वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर मानेन्द्र प्रताप सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार, टेक्निशियन ग्रेथ थ्री शिवम दुबे और चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट रवेंद्र कुमार शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि आठ दक्षता शील्ड में लखनऊ व दिल्ली मंडलों को संयुक्त प्रयासों के लिए वाणिज्य विभाग को एनएफआर शील्ड, निर्माण कार्य में सर्वश्रेष्ठ इकाई शील्ड, सर्वश्रेष्ठ रनिंग रूम शील्ड विद्युत विभाग अयोध्या, सिविल इंजीनियरिंग (ब्रिज) शील्ड सिविल विभाग, 12429/30 एसी एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित रेक शील्ड यांत्रिक विभाग, स्वास्थ्य सेवा शील्ड, ऑपरेटिंग कोचिंग शील्ड ऑपरेटिंग विभाग लखनऊ व फिरोजपुर और सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रबंधन शील्ड स्टोर्स विभाग को मिला है.

