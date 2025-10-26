ETV Bharat / state

मकान में आग लगने से बड़ा हादसा: जिंदा जलने से दो चचेरे भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा

बाड़मेर: जिले में रविवार तड़के एक घर में आग लगने से तीन चचेरे भाई जल गए. इनमें दो की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. ग्रामीण थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी भाडखा में रविवार तड़के घर में ईंटों के कमरे में अचानक आग लग गई. इसमें सो रहे तीन में से 2 चचेरे भाई जिंदा जल गए. गंभीर रूप से झुलसा एक चचेरा भाई जोधपुर रेफर किया गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का पता चला है. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए. उसकी रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा. मकान में आग... (ETV Bharat Barmer)