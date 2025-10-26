मकान में आग लगने से बड़ा हादसा: जिंदा जलने से दो चचेरे भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा
प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का पता चला है. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए.
Published : October 26, 2025 at 12:28 PM IST
बाड़मेर: जिले में रविवार तड़के एक घर में आग लगने से तीन चचेरे भाई जल गए. इनमें दो की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
ग्रामीण थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी भाडखा में रविवार तड़के घर में ईंटों के कमरे में अचानक आग लग गई. इसमें सो रहे तीन में से 2 चचेरे भाई जिंदा जल गए. गंभीर रूप से झुलसा एक चचेरा भाई जोधपुर रेफर किया गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का पता चला है. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए. उसकी रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा.
परिजन देवीलाल ने बताया कि उनका बेटा जसराज (21), उसका चचेरा भाई अरुण (19) और राजूराम (12) एक कमरे में सो रहे थे. रविवार सुबह अचानक आग लग गई. अरुण व राजू की जलने से मौत हो गई. झुलसे जसराज को जोधपुर रेफर किया गया. आग कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं है. शायद शार्ट सर्किट हुआ है.
आग बुझाने में जुटे ग्रामीण: आग देखकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर आए.पुलिस और दमकल को सूचना देने के साथ ही आग बुझाने का प्रयास किया. सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाया जाता, उससे पहले दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया.
ये भी पहुंचे: बाड़मेर एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं पटवारी आदि भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना भी मौके पर गए और मुआयना किया. पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी भी पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया.