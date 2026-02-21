ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगी FIR, आशुतोष महाराज ने यौन शोषण का लगाया है आरोप

कोर्ट ने पुलिस को दिया है आदेश : सीनियर एडवोकेट एसके मानस सांकृत्यायन टोपीवाला ने बताया कि पॉक्सो प्रधान न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद सहित अन्य पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं. कोर्ट को जो सबूत प्रस्तुत किए गए थे उसमें गंभीरता से संज्ञान लिया है और पुलिस को भी आदेश दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म : वाद दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने बताया, नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म हुआ है. अविमुक्तेश्वरानंद सहित मुकुंदानंद के खिलाफ झूसी थाने को कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले में एफआईआर दर्ज करें. विवेचना के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

बच्चों ने दर्ज कराया था बयान : 13 फरवरी को आशुतोष महाराज अदालत में पेश हुए थे. उन्होंने दो पीड़ित बच्चों को भी कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में उनके बयान दर्ज हुए थे. इसके बाद जज ने 21 फरवरी को इस मामले को सुनने का आदेश दिया था. मामले में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी गई है.

शंकराचार्य बोले- आरोप लगाने वाला हिस्ट्रीशीटर : मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, उचित है, जब मुकदमा दर्ज होगा तभी जांच की प्रक्रिया पूरी होगी. न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए जल्दी करे. जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वो खुद हिस्ट्रीशीटर है. हम योगी आदित्यनाथ थोड़े ही हैं जो अपना मुकदमा हटवा लेंगे. हमको अपने न्यायपालिका और सच्चाई पर भरोसा है.

प्रयागराज/वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. शंकराचार्य के खिलाफ झूसी थाने में केस दर्ज किया जाएगा. स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की शिकायत पर शनिवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया.

सच्चाई सामने आएगी : शंकराचार्य ने कहा, फर्जी मुकदमा बनाकर हमारे ऊपर दायर किया गया है. उसकी सच्चाई सामने आएगी, जो ऐसा कर रहा है उसे दंडित किया जाएगा. हम बस यही कहना चाहते हैं कि इस मामले में कोर्ट को जल्दी काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के निगाह इस पर लगी है. जल्द से जल्द इस पर गवाही शुरू हो जानी चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए, जो गलत है वह गलत है जो फर्जी केस है. वह फर्जी सिद्ध होगा.

रामभद्राचार्य का बल कहां पर है? : उन्होंने कहा कि सनातन के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है. कोई भी विधर्मी नहीं है, जिसने आरोप लगाया है वह खुद हिस्ट्रीशीटर है. उसकी हिस्ट्रीशीट शामली जिले के एक थाना क्षेत्र में मौजूद है और वहां दीवार पर 34 नंबर पर उसका नाम दर्ज है. लोगों ने फोटो भी मुझे दिखाई है. वहां के फाइल में इसके नाम के आगे हिस्ट्रीशीटर लिखा है. इसका काम ही यही है लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा कर लोगों से धन उगाही करना. वह रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और फिर आरोप लगाकर इस तरह से काम करता है. आप समझिए कि यह आरोप कहां से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी का शिष्य लगा रहा है, यह कोई विधर्मी नहीं है, आप यह समझ लीजिए रामभद्राचार्य का बल कहां पर है.

आवाज दबाने की हो रही कोशिश : उन्होंने कहा कि हम जो गौ माता की आवाज उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए यह सारे प्रयत्न हो रहे हैं. मुकदमा दर्ज होगा और बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच नहीं होंगा और बिना जांच के अगर कोर्ट खारिज कर देता है तो भी कहा जाएगा कि कोर्ट ने इसे बिना जांच के खारिज किया. मेरा मानना है यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो भी परंपरा और नियमानुसार कार्रवाई है वह होनी चाहिए, हमारी कोई तैयारी नहीं है.

हम चुप नहीं रह सकते : उन्होंने झूठा केस बनाया है. दो एफिडेविट दाखिल हुए हैं, दोनों में दो बातें कही गई हैं. दोनों कहानी में से एक कहानी झूठी है, यह तो स्पष्ट है कहानी में जो कमजोर होगी वह हमारे वकील देखेंगे, क्या करना है इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है यह बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए. हम न्यायालय में जो भी चीज हैं वह सामने रखेंगे. हमारे ऊपर कोई आक्षेप है तो हम उसका सामना करेंगे, पहले भी करते आए हैं. गौ माता का आशीर्वाद है, हम उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे. हमें चुप नहीं कर सकते.

शुक्रवार को भी हुई थी सुनवाई : इससे पहले शुक्रवार (20 फरवरी) को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से 10 फरवरी को दाखिल वाद में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई थी. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष महाराज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया था.

शंकराचार्य के पक्ष में 25 वकील पहुंचे थे कोर्ट : शंकराचार्य का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा करीब 25 वकीलों की टीम के साथ मौजूद थे. इस दौरान शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद भी कोर्ट में उपस्थित थे. स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च 2026 तय कर दी.

104 पन्नों का हलफनामा दाखिल : इस दौरान शंकराचार्य पक्ष की ओर से कोर्ट में करीब 104 पन्नों का हलफनामा भी दाखिल किया गया, जिसमें आशुतोष महाराज से जुड़े पुराने मामलों और आरोपों का उल्लेख किया गया है.

