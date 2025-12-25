रायपुर मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ के 40 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के माध्यम से तेलीबांधा पुलिस थाने में 40 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने ये भी दावा किया है कि गाड़ी नंबर से भी कई आरोपियों की पहचान मुकम्मल की जाएगी, और जल्द उनको पकड़ा जाएगा.

विभिन्न संगठनों के द्वारा रायपुर और छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था. बंद के पहले ही संगठन प्रमुखों की मीटिंग लेकर उनको बंद शांतिपूर्ण तरीके से करने के निर्देश भी दिए गए थे. इन सबके बावजूद कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मैग्नेटो मॉल में जाकर बाहर में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर जो तैयारी की गई थी, उसमें तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से दुर्व्यवहार भी किया गया. इस पूरे मामले की सूचना तेलीबांधा थाने को दी गई थी. इसके बाद तेलीबांधा पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बलवा और तोड़फोड़ के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इस मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है: लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर