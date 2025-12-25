रायपुर मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ के 40 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज
कांकेर के आमाबेड़ा में हुई घटना के विरोध में सर्व समाज ने बंद बुलाया था. बंद के दौरान उपद्रवियों ने किया था हंगामा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 9:48 PM IST
रायपुर: बुधवार को सर्व समाज के द्वारा प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था. इस बंद को समर्थन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी दिया था. बंद का आह्वान कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में सर्व समाज के द्वारा किया गया था. इस दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में सर्व समाज के बंद के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मैग्नेटो मॉल में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर जो तैयारी हुई थी, उसमें तोड़फोड़ करने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था.
पुलिस ने दर्ज किया 40 लोगों पर एफआईआर
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के माध्यम से तेलीबांधा पुलिस थाने में 40 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने ये भी दावा किया है कि गाड़ी नंबर से भी कई आरोपियों की पहचान मुकम्मल की जाएगी, और जल्द उनको पकड़ा जाएगा.
विभिन्न संगठनों के द्वारा रायपुर और छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था. बंद के पहले ही संगठन प्रमुखों की मीटिंग लेकर उनको बंद शांतिपूर्ण तरीके से करने के निर्देश भी दिए गए थे. इन सबके बावजूद कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मैग्नेटो मॉल में जाकर बाहर में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर जो तैयारी की गई थी, उसमें तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से दुर्व्यवहार भी किया गया. इस पूरे मामले की सूचना तेलीबांधा थाने को दी गई थी. इसके बाद तेलीबांधा पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बलवा और तोड़फोड़ के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इस मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है: लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर
सर्व समाज के प्रदर्शन के दौरान हुआ था हंगामा
आरोप है कि सर्व समाज के द्वारा बुलाए गए इस बंद में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मॉल में घुस गए और लाठी और डंडों से लोगों की पिटाई करने लगे. मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने विधानसभा रोड पर स्थित अंबुजा माल को खाली करवा दिया था. ताकि वहां भी इस तरह की घटना ना हो. पुलिस की मौजूदगी में अंबुजा मॉल में शॉपिंग करने आए लोगों को बाहर निकाला गया था. अंबुजा मॉल में किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस ने अंबुजा माल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात कर दिए थे.
