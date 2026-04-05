अमेठी की एजेंसी में 625 LPG सिलेंडर स्टॉक से गायब; DM ने दिए FIR के निर्देश
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद मामले में कोतवाली में तहरीर दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 2:12 PM IST
अमेठी: LPG गैस संकट के बीच जिला आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम में अनियमितता उजागर हुई है. विभागीय टीम द्वारा जांच के दौरान स्टॉक में 625 LPG गैस सिलेंडर कम पाए गए. इसके बाद एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है.
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद मामले में कोतवाली में तहरीर दी गई है. जब्त सिलेंडरों को अन्य एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि अमेठी कस्बे में स्थित प्रकाश गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिली है. स्टॉक रजिस्टर और गोदाम पर स्टॉक के सत्यापन के दौरान भरे और खाली सिलेंडर में काफी अंतर पाया गया.
जांच के बाद स्टॉक पोर्टल भंडारण का मिलान एक समान नहीं मिला. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अमेठी से अनुमति के बाद कोतवाली में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है.
उन्होंने बताया कि मौके पर 650 सिलेंडर का हेरफेर मिला है. जब्त किए गए सिलेंडर पड़ोस के राजाराम गैस एजेंसी पर शिफ्ट करा दिए गए हैं.
अमेठी में विगत कई दिनों से LPG की किल्लत चल रही है. लोग सुबह से लाइन में लग जाते है. दिन भर लाइन में लगे रहने के बाद भी खाली हाथ घर जाना पड़ता है. समाधान दिवस में मिले शिकायती पत्र की जांच करने के दौरान यह खुलासा हुआ है.
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