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अमेठी की एजेंसी में 625 LPG सिलेंडर स्टॉक से गायब; DM ने दिए FIR के निर्देश

अमेठी की एजेंसी में 625 LPG सिलेंडर स्टॉक से गायब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: LPG गैस संकट के बीच जिला आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम में अनियमितता उजागर हुई है. विभागीय टीम द्वारा जांच के दौरान स्टॉक में 625 LPG गैस सिलेंडर कम पाए गए. इसके बाद एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है.

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद मामले में कोतवाली में तहरीर दी गई है. जब्त सिलेंडरों को अन्य एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि अमेठी कस्बे में स्थित प्रकाश गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिली है. स्टॉक रजिस्टर और गोदाम पर स्टॉक के सत्यापन के दौरान भरे और खाली सिलेंडर में काफी अंतर पाया गया.

जांच के बाद स्टॉक पोर्टल भंडारण का मिलान एक समान नहीं मिला. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अमेठी से अनुमति के बाद कोतवाली में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है.