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दुमका में ठगी मामले में एक और FIR, एसकेएम यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर समेत दस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

दुमकाः जिले में बकरी पालन में इन्वेस्ट कर 13 माह में रुपए दोगुना करने के मामले में दर्जनों लोगों से हुई ठगी मामले में शुक्रवार को दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई.

यह एफआईआर नगर थाना दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर अंजुला मुर्मू सहित 10 लोगों के खिलाफ सुष्मिता सोरेन ने दर्ज कराया है. खास बात यह है कि इस मामले में जो पहले एफआईआर प्रो. अंजुला मुर्मू ने कराया है, उसमें सुष्मिता सोरेन को आरोपी बनाया गया है.

क्या है एफआईआर में

दुमका शहर के न्यू बांध पाड़ा की इलाके की रहने वाली सुष्मिता सोरेन ने अपने एफआईआर में लिखा है कि एसकेएम यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी लेक्चरर डॉ. अंजुला मुर्मू रिश्ते में मेरी गोतनी लगती है, साथ ही पुरानी जान पहचान भी है. डॉ. अंजुला और उनके अन्य 8-9 सहयोगियों ने RWA (Real World Assets) योजना के तहत बकरी पालन और ऑनलाइन निवेश में प्रतिदिन 0.50 से 0.75 प्रतिशत का मुनाफा और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दिखाए.

इस झांसे में आकर मैंने और मेरे पति ने अपनी जमा पूंजी में से कुल दो लाख दस हजार रुपये का निवेश किया. सुष्मिता ने रुपये जिस तरीके से दिए गए, उसका भी उल्लेख किया है. वह बताती हैं कि शुरुआत में सब ठीक चल रहा था लेकिन इस वर्ष 31 मई के बाद से प्लान चेंज होने के बाद लोग अपना निवेश वापस निकालने की बात करने लगे.

इसी बीच अचानक जुलाई माह में कम्पनी RWA के साइट से पैसा निकासी बंद कर दिया गया, तब हलचल मचने लगी. सभी सवाल जवाब करने लगे. जिसपर डॉ. अंजुला के सहयोगी सुमित नायक ने बताया कि 10 अगस्त से सब ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 13 अगस्त 2026 को उक्त RWA वेबसाइट अचानक बंद हो गई.

इन लोगों के खिलाफ हुआ है एफआईआर