ETV Bharat / state

सरिया बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, SIR शिविर कैंप में हुआ था विवाद

गिरिडीह में SIR शिविर कैंप में ग्रामीणों के साथ विवाद को लेकर सरिया बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

SARIA BDO
FIR दर्ज करवाने को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 10:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: सरिया के बीडीओ ललित नारायण तिवारी के खिलाफ सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी की पुष्टि एसडीपीओ के साथ-साथ थाना प्रभारी ने की है. हालांकि इस एफआईआर को लेकर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह को अपने समर्थक एवं पीड़ित पक्ष के साथ लगभग 9 घंटे का इंतजार करना पड़ा.

क्या है मामला

दरअसल इसी 3 सितंबर को सरिया के कुसमाडीह सचिवालय में एसआईआर को लेकर एक शिविर लगा था. इस शिविर में बीडीओ ललित नारायण तिवारी पहुंचे थे. यहां वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर युवक से विवाद हुआ. मामला नोंक-झोंक से लेकर धक्का-मुक्की तक आ गई. बीडीओ पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा. ग्रामीणों का जुटान हो गया और बीडीओ को पंचायत सचिवालय के अंदर ही बंद कर दिया गया.

बीडीओ के बंधक बनाए जाने की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता करते हुए बीडीओ को वापस प्रखंड मुख्यालय लाया गया. वापसी के बाद बीडीओ ने ग्रामीणों के खिलाफ सरिया थाना में एफआईआर दर्ज करवा डाली. अब यह मामला तूल पकड़ लिया. ग्रामीणों द्वारा भी बीडीओ के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. मामला क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह तक पहुंचा. पूर्व विधायक ने भी सरिया-बगोदर के अधिकारियों संग बात की. लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की शिकायत को अनसुनी कर दिया गया.

मामले को लेकर पूर्व विधायक ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. एसडीएम पूरे मामले की जांच करते हुए पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजे. ताकि आम जनों संग अभद्रता करने वाले कर्मी या अधिकारी को इस एसआईआर प्रक्रिया से बाहर किया जा सके. यदि ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि चुनाव आयोग ही पूरे मामले में हैं:- विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक

थाना का हुआ घेराव, 9 घंटे में दर्ज हुई प्राथमिकी

ऐसे में सरिया थाना का घेराव करने का निर्णय हुआ. मंगलवार 8 सितंबर की दोपहर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह समर्थकों के साथ थाना पहुंचे. पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने साफ कहा कि बीडीओ के आवेदन पर जब एफआईआर हुआ तो ग्रामीणों के आवेदन पर क्यूं नहीं. यहां लंबी बहस भी चली. पूर्व विधायक ने साफ कहा कि या तो एफआईआर कीजिए या फिर उन सभी को जेल भेजिए.

यहां एसडीएम संतोष गुप्ता के साथ-साथ एसडीपीओ धनंजय राम भी पहुंचे. काफी देर तक वार्ता चलती रही और थाना घेराव के आरंभ से लगभग 9 घंटे बाद एफआईआर का निर्णय लिया गया. यहां एसडीएम और एसडीपीओ ने काफी देर तक लोगों की बात सुनी. इधर सरिया के थाना प्रभारी पिंकू कुमार सिंह ने बीडीओ के खिलाफ एफआईआर की पुष्टि की और कॉपी भी आवेदक को दी.

क्या है आरोप

सरिया थाना कांड संख्या 141/26 में आवेदक बलियारी गांव निवासी 18 वर्षीय मो आजाद ने बीडीओ के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं. आजाद ने कहा है कि 3 सितंबर को वह एसआईआर का फॉर्म जमा करने कुसमाडीह पंचायत सचिवालय गया था, जहां बीडीओ मौजूद थे. यहां पर बलियारी निवासी राज मंडल एवं दीपक मंडल के साथ मारपीट की गई. फिर बीएलओ के संग अभद्रता की गई. इस घटना का जब वे विरोध किया तो बीडीओ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया. कहा है कि उसके साथ हुई मारपीट की घटना पंचायत सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है.

ये भी पढ़ें: एसआईआर के माध्यम से तैयार मतदाता सूची मानी जाएगी स्थायी दस्तावेज, 410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं

रांची में 7 सितंबर को निर्धारित SIR सुनवाई स्थगित, BLO देंगे अगली तारीख की सूचना

Explainer: SIR के दौरान युवाओं को हो रही परेशानी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में हैं पीछे, आखिर कैसे बनेंगे मतदाता?

TAGGED:

GIRIDIH
SIR
FIR
बीडीओ पर कार्रवाई
SARIYA BDO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.