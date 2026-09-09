ETV Bharat / state

सरिया बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, SIR शिविर कैंप में हुआ था विवाद

FIR दर्ज करवाने को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण ( ईटीवी भारत )

गिरिडीह: सरिया के बीडीओ ललित नारायण तिवारी के खिलाफ सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी की पुष्टि एसडीपीओ के साथ-साथ थाना प्रभारी ने की है. हालांकि इस एफआईआर को लेकर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह को अपने समर्थक एवं पीड़ित पक्ष के साथ लगभग 9 घंटे का इंतजार करना पड़ा.

क्या है मामला

दरअसल इसी 3 सितंबर को सरिया के कुसमाडीह सचिवालय में एसआईआर को लेकर एक शिविर लगा था. इस शिविर में बीडीओ ललित नारायण तिवारी पहुंचे थे. यहां वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर युवक से विवाद हुआ. मामला नोंक-झोंक से लेकर धक्का-मुक्की तक आ गई. बीडीओ पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा. ग्रामीणों का जुटान हो गया और बीडीओ को पंचायत सचिवालय के अंदर ही बंद कर दिया गया.

बीडीओ के बंधक बनाए जाने की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता करते हुए बीडीओ को वापस प्रखंड मुख्यालय लाया गया. वापसी के बाद बीडीओ ने ग्रामीणों के खिलाफ सरिया थाना में एफआईआर दर्ज करवा डाली. अब यह मामला तूल पकड़ लिया. ग्रामीणों द्वारा भी बीडीओ के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. मामला क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह तक पहुंचा. पूर्व विधायक ने भी सरिया-बगोदर के अधिकारियों संग बात की. लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की शिकायत को अनसुनी कर दिया गया.

मामले को लेकर पूर्व विधायक ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. एसडीएम पूरे मामले की जांच करते हुए पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजे. ताकि आम जनों संग अभद्रता करने वाले कर्मी या अधिकारी को इस एसआईआर प्रक्रिया से बाहर किया जा सके. यदि ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि चुनाव आयोग ही पूरे मामले में हैं:- विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक

थाना का हुआ घेराव, 9 घंटे में दर्ज हुई प्राथमिकी