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नाबालिग को स्कूल से भगा ले गया युवक, जबरन की शादी, विरोध करने पर परिजनों से की मारपीट

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने, जबरन शादी कराने और उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस मामले में पीड़िता ने कोतवाली रुद्रपुर में शिकायत दर्ज कराई है. प्रार्थना पत्र के अनुसार उनकी 15 साल की नाबालिग अपनी नानी का घर रुद्रपुर में रहती है. नाबालिग 10वीं क्लास की छात्रा है. पिता का कहना है कि बेटी 23 अप्रैल को रोजाना की तरह स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर को छुट्टी के बादर घर नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद परिजनों को पता चला कि एक युवक उनकी बेटी को स्कूल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

आरोप है कि उसी रात को मुख्य आरोपी के परिजनों जिनमें मां, दादी, बुआ और चाची शामिल है, उन्होंने अपने बेटे से नाबालिग पीड़िता की मांग भरवा दी और उसे अपने घर ले गए. यह पूरा मामला जबरन विवाह कराने की श्रेणी में आती है, जो कानूनन गंभीर अपराध है.

जब पीड़िता के पिता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले पुलिस को बुलाया जाए, तभी लड़की को घर में रखा जाएगा, तो आरोपियों ने एकजुट होकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पीड़िता की मामी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं.