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DL प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग से नौकरी दिलाने के मामले में एफआईआर दर्ज; जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे थे पीड़ित, लाखों की ठगी का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )