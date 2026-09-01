DL प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग से नौकरी दिलाने के मामले में एफआईआर दर्ज; जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे थे पीड़ित, लाखों की ठगी का आरोप
परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है. पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 11:14 PM IST
लखनऊ : परिवहन विभाग में डीएल प्रोजेक्ट की आउटसोर्सिंग से नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी के आरोप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. इस मामले में मंगलवार को पीड़ितों ने वजीरगंज थाने पर एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है.
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है. कंपनियां जिम्मेदार होंगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी. पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा.
पीड़ित धर्मवीर, अखिलेश, अनुज, भुवनेश और जन्मेजय का आरोप है कि नौकरी के नाम पर उनसे जो रुपये लिए गए और सैलरी वापस न करने के चलते बिना कारण बताए कंपनियों ने निकाल दिया, जो बिल्कुल सही नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, इसीलिए जनता दरबार में गए थे और उसका असर भी अब साफ तौर पर दिख रहा है.
पीड़ितों ने बताया कि कंपनी से जुड़े आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. पीड़ितों का आरोप है कि नौकरी पर रखने के नाम पर कंपनियों ने तीन-तीन लाख रुपये वसूले. कार्यालय में लगने वाले उपकरण भी कर्मचारियों से ही खरीदवाए और एक झटके में ही नौकरी से बाहर भी कर दिया, पैसे भी वापस नहीं किए. हमारी मांग है कि हमारी सिक्योरिटी वापस की जाए और वापस नौकरी पर रखा जाए.
बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीएल प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश में कुल तीन कार्यदायी संस्थाओं को ठेका दिया गया. इन कंपनियों को 25-25 जिलों के परिवहन कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई. आरोप है कि कंपनियों ने नौकरी के नाम पर कर्मचारियों से रिश्वत ली गई.
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आरोप है कि कई माह तक तमाम कर्मचारियों ने सैलरी वापस भी की, लेकिन तमाम कर्मचारियों ने सैलरी वापस देने से मना कर दिया. इसके बाद इन दोनों कंपनियों ने कई कर्मचारियों को बिना किसी कारण बताए नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद से लगातार पीड़ित परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार पहुंच गए. दो बार जाने पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और जांच भी हुई.
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पीड़ितों ने बताया कि वह सोमवार को फिर से जनता दरबार में पहुंचे. पीड़ितों ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका शिकायती पत्र दो बार पढ़ा. उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिये. पीड़ितों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पीड़ितों की पूरी बात सुनी. बुधवार को वजीरगंज थाने पर अधिकारियों के निर्देश के बाद पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई. अब कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है.
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