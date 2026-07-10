पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामला: सीओ के आवेदन पर 25 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामला: सीओ के आवेदन पर 25 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामले में 25 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
Published : July 10, 2026 at 2:57 PM IST
पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामले में 25 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सदर सीओ जागो महतो के आवेदन के आधार पर सदर थाना में गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने इसकी पुष्टि की है.
दरअसल, नेशनल हाइवे फोरलेन के लिए चियांकी में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. शुक्रवार को जमीन अधिग्रहण के लिए गई प्रशासनिक और पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई थी. इस झड़प में दो पुलिस जवान जख्मी हो गए थे. झड़प की आशंका को देखते हुए चियांकी के इलाके में 09 एवं 10 जुलाई को निषेधाज्ञा लगाया गया था.
इन पर दर्ज हुई नामजद एफआईआर
सदर सीओ के आवेदन पर दंडाधिकारी सत्यम कुमार ने भी हस्ताक्षर किया है. झड़प के मामले में ग्रामीण अनिल उरांव, सुनील उरांव, पूर्णिमा देवी, अंकित कुमार, बसंती देवी, नंद किशोर पासवान, अनिल प्रसाद, शंभू शाह, अनिल उरांव की पत्नी, सुनील उरांव की पत्नी, रोहित शाह, रॉकी, विनोद साहू का बेटा, प्रमोद साहू का भतीजा, राजू साव, सोनू साव, नगू प्रसाद गुप्ता, नागेंद्र, सरजीत प्रसाद, सत्यनारायण कुमार, जोगिंदर प्रसाद पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
सदर सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज
अंचलाधिकारी ने अपने आवेदन में लिखा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा था. इसी क्रम में भोला और राम की पत्नी पूर्णिमा देवी भीड़ को ललकारते हुए एनएचएआई का काम रुकवाने एवं सड़क निर्माण में लगे उपकरण को नुकसान पहुंचाने के नीयत से ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. पूर्णिमा देवी को देखकर वहां पर एकत्रित भीड़ भी काफी उग्र हो गई.
ये भी पढ़ें-
पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प: पूरा इलाका छावनी में तब्दील, गांव वालों ने लगाया दबंगई से जमीन लेने का आरोप
गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमला, फरार हुआ साइबर अपराधी, जांच में जुटी पुलिस
अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला, थाना प्रभारी समेत पुलिस जवान घायल