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पलामू में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामला: सीओ के आवेदन पर 25 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम और ग्रामीणों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प मामले में 25 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सदर सीओ जागो महतो के आवेदन के आधार पर सदर थाना में गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने इसकी पुष्टि की है.

दरअसल, नेशनल हाइवे फोरलेन के लिए चियांकी में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. शुक्रवार को जमीन अधिग्रहण के लिए गई प्रशासनिक और पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई थी. इस झड़प में दो पुलिस जवान जख्मी हो गए थे. झड़प की आशंका को देखते हुए चियांकी के इलाके में 09 एवं 10 जुलाई को निषेधाज्ञा लगाया गया था.

इन पर दर्ज हुई नामजद एफआईआर

सदर सीओ के आवेदन पर दंडाधिकारी सत्यम कुमार ने भी हस्ताक्षर किया है. झड़प के मामले में ग्रामीण अनिल उरांव, सुनील उरांव, पूर्णिमा देवी, अंकित कुमार, बसंती देवी, नंद किशोर पासवान, अनिल प्रसाद, शंभू शाह, अनिल उरांव की पत्नी, सुनील उरांव की पत्नी, रोहित शाह, रॉकी, विनोद साहू का बेटा, प्रमोद साहू का भतीजा, राजू साव, सोनू साव, नगू प्रसाद गुप्ता, नागेंद्र, सरजीत प्रसाद, सत्यनारायण कुमार, जोगिंदर प्रसाद पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.

सदर सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज