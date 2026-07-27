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महासमुंद के टोनही प्रताड़ना प्रकरण में 23 लोगों के खिलाफ FIR, कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई शिकायत

परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे जुल्म को रोकने के लिए पुलिस से सहायता मांगी तो उन्हें कोई मदद नहीं मिली.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर दिया.इसके बाद थक हारकर परिवार कोर्ट की शरण में पहुंचा जहां कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के कुछ लोग लंबे समय से उसे और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए टोनही-टोनहा कहकर प्रताड़ित करते थे. गालियों से लेकर जान से मारने की धमकियां दी जाती थी. यही नहीं जिस गांव में परिवार रहता था वहां के राशन दुकानों को सख्त हिदायत थी कि परिवार के किसी भी सदस्य को राशन ना दिया जाए. इस वजह से परिवार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा था.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से टोनही प्रताड़ना से जुड़ी खबर सामने आई है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. ये घटना बताती है कि अंधविश्वास के नाम पर होने वाली सामाजिक प्रताड़ना अब बर्दाश्त नहीं होगी. बागबाहरा इलाके में एक महिला और उसके पूरे परिवार को टोनही टोनहा कहकर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद 23 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है.

टोनही प्रताड़ना प्रकरण में 23 लोगों के खिलाफ FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले में नवंबर 2026 को जब पीड़ित पक्ष पर जुल्म बढ़ गया तो उन्होंने बागबहरा थाने में टोनही प्रताड़ना को लेकर प्रतिवेदन दिया,लेकिन थाने ने अपराध पंजीबद्ध नहीं किया.इसके बाद हमने कोर्ट से अपील की और सारी चीजों से कोर्ट को अवगत कराया.इसके बाद कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए थाना बागबहरा को टोनही प्रताड़ना एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया. सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 एवं 5 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296, 351, 74, 79 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है-शिवा आर्तत्राण पवार,पीड़ित पक्ष वकील

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागबाहरा के आदेश के बाद पुलिस ने 24 जुलाई को इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी. आरोपियों में मोहल्ले के कई लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत सख्त धाराएं लगाई गई हैं.

पीड़ित पक्ष की शिकायत थाने में दर्ज करने के बाद जांच की गई थी.इसमें जांच के बाद टोनही को लेकर किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं मिले थे.इसके बाद दोबारा पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दी थी. फिर पीड़ित पक्ष ने अदालत में अपील की,जिसमें हमारी ओर से कोर्ट में जांच का प्रतिवेदन पेश किया गया.लेकिन कोर्ट ने जांच प्रतिवेदन को नहीं माना और पीड़ित पक्ष के आवेदन पर टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए.इसके बाद अदालत के आदेश पर 23 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है-अजय शंकर त्रिपाठी,एसडीओपी बागबाहरा



फिलहाल बागबाहरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

क्या है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005



छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं और परिवारों को अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित करने से रोकने के लिए यह कानून लागू किया है. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम (Chhattisgarh Tonhi Harassment Act ) 2005 के तहत किसी को भी टोनही कहने पर 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माने का प्रावधान है. शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुंचाने पर 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.





छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना पर बना कानून : छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है. जहां इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए टोनही प्रताड़ना निवारण कानून बना है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खासकर मैदानी इलाकों में इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है. हालांकि अभी भी छत्तीसगढ़ के खासकर बॉर्डर जिलों में इस तरह की घटनाएं काफी होती हैं. बॉर्डर राज्य जैसे- ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों में बैगा और टोनही प्रताड़ना के नाम पर लोगों में जागरूकता की जरूरत है.

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