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पलामू सहिया हत्याकांड: नामजद FIR दर्ज, पुलिस को मिले अहम सुराग, सांसद ने की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

नावाबाजार ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र के बसना गांव की रहने वाली सहिया गीता देवी की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस को इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं. पुलिस का दावा है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

दरअसल, दुर्गा पूजा के दिन गीता देवी पंडाल से वापस अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में ही उनका अपहरण कर लिया गया था. बुधवार को गांव से कुछ ही दूरी पर धान के खेत में उनका शव मिला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनके साथ मारपीट की गई थी और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई. जिसके बाद रजहरा गांव के रहने वाले चितरंजन पांडेय और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.