रांची में भी राधा स्वामी संगठन के 12 लोगों पर एफआईआर, योजनाओं का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप
रांची में राधा स्वामी संगठन के 12 सदस्यों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 3:31 PM IST
रांची: राधा स्वामी संगठन की आड़ में वाहन, आवास और सुकन्या योजना के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला अब रांची तक पहुंच गया है. गिरिडीह समेत झारखंड के कई जिलों में संगठन के खिलाफ एफआईआर के बाद अब रांची में भी ठगी के शिकार लोगों ने जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया है.
पीड़ितों का आरोप है कि योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनसे लाखों-करोड़ों रुपये की रकम ली गई, लेकिन न वाहन मिला, न आवास और न ही योजना का लाभ. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.
क्या है पूरा मामला
वाहन की ईएमआई में 40 से 90 फीसदी तक छूट दिलाने, कन्यादान योजना, करोड़पति योजना, एफएमसीजी योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये लेने के आरोप में रांची के जगन्नाथपुर थाने में 12 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4), 316(5), 351(2), 352, 61(2) और 111(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता डॉ. संतोष कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में रांची के हटिया स्थित राधास्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर अशोक प्रसाद को दी गई है.
इन लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
एफआईआर में बिनू साहू, शकुंतला कुमारी, दीपक कुमार शर्मा, दीपक शर्मा, रश्मि कुमारी, अरुण कुमार प्रजापति, मुकेश सिन्हा, अनीषा सिन्हा, जूली सिन्हा, सतीश कुमार शर्मा, काजल श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव को नामजद किया गया है.
शिकायत में इनमें से अलग-अलग लोगों को संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, केंद्रीय जोनल प्रभारी और सीईओ जैसे पदों पर बताया गया है.
ईएमआई में 40 से 90 फीसदी छूट का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार, संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों को वाहन ईएमआई योजना के बारे में बताया. इसमें वाहन खरीदने वालों को ईएमआई में 40 से 90 फीसदी तक छूट मिलने का भरोसा दिलाया जाता था. इसके अलावा कन्यादान योजना, करोड़पति योजना, एफएमसीजी योजना और छात्रवृत्ति योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को संगठन से जोड़ने का आरोप है.
शिकायत में कहा गया है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की उपस्थिति वाले वीडियो भी दिखाए जाते थे. कथित तौर पर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि जब इतने बड़े लोग संगठन से जुड़े हैं तो उनका पैसा नहीं डूबेगा. इसी भरोसे के बाद कई लोग संगठन से जुड़ गए.
बैंक पासबुक दिखाकर पैसा सुरक्षित होने का भरोसा
एफआईआर के मुताबिक, कुछ लोगों को RSABN NIDHI LIMITED के बैंक बचत खाते की पासबुक भी दिखाई गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पासबुक दिखाकर संगठन के बैंक होने और लोगों का पैसा सुरक्षित रहने का भरोसा दिया जाता था. वाहन योजना के तहत यह भी आश्वासन दिया जाता था कि बैंक से वाहन खरीदने पर उसकी निर्धारित ईएमआई संगठन की ओर से जमा की जाएगी.
शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि इन आश्वासनों पर भरोसा करके कई लोगों से नकद, ऑनलाइन और बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से RSOG Foods Cosmetic Pvt. Ltd. के अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई गई. शिकायतकर्ता ने इसे करोड़ों रुपये की रकम बताया है. रकम जमा करने वाले लाभुकों की नामवार सूची, उनके द्वारा जमा की गई राशि और बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण प्राथमिकी के साथ संलग्न किया गया है.
ईएमआई बंद होने के बाद सामने आया विवाद
शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसकी गाड़ी की ईएमआई का भुगतान बंद हो गया तो उसने संगठन के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की. आरोप है कि उस समय लगातार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि संगठन को केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारी योजनाओं से राशि मिलती है और राशि मिलने के बाद सभी लोगों की ईएमआई का भुगतान कर दिया जाएगा.
शिकायत में कहा गया है कि संगठन के पदाधिकारियों की ओर से कई बार सरकारी योजनाओं से राशि मिलने की बात कही गई, लेकिन इसी दौरान करीब दो महीने में प्रदेश कार्यालय बंद हो गया. इसके बाद शिकायतकर्ता के अनुसार बिनू साहू कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुए और फोन पर भी संपर्क से बचने लगे.
पैसे वापस मांगने पर धमकी और गाली-गलौज का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उसने दीपक कुमार शर्मा समेत संगठन के अन्य पदाधिकारियों से रकम और ईएमआई के भुगतान के संबंध में बात की तो उसके साथ कथित तौर पर धमकी दी गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत लोगों से रुपये लिए गए और वापस मांगने पर उन्हें धमकाया गया. इसी आधार पर उसने सभी 12 नामजद लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये लेने, रकम वापस मांगने पर धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाया गया है.
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