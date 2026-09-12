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रांची में भी राधा स्वामी संगठन के 12 लोगों पर एफआईआर, योजनाओं का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप

रांची: राधा स्वामी संगठन की आड़ में वाहन, आवास और सुकन्या योजना के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला अब रांची तक पहुंच गया है. गिरिडीह समेत झारखंड के कई जिलों में संगठन के खिलाफ एफआईआर के बाद अब रांची में भी ठगी के शिकार लोगों ने जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया है.

पीड़ितों का आरोप है कि योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनसे लाखों-करोड़ों रुपये की रकम ली गई, लेकिन न वाहन मिला, न आवास और न ही योजना का लाभ. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला

वाहन की ईएमआई में 40 से 90 फीसदी तक छूट दिलाने, कन्यादान योजना, करोड़पति योजना, एफएमसीजी योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये लेने के आरोप में रांची के जगन्नाथपुर थाने में 12 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4), 316(5), 351(2), 352, 61(2) और 111(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता डॉ. संतोष कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में रांची के हटिया स्थित राधास्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर अशोक प्रसाद को दी गई है.

इन लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

एफआईआर में बिनू साहू, शकुंतला कुमारी, दीपक कुमार शर्मा, दीपक शर्मा, रश्मि कुमारी, अरुण कुमार प्रजापति, मुकेश सिन्हा, अनीषा सिन्हा, जूली सिन्हा, सतीश कुमार शर्मा, काजल श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव को नामजद किया गया है.

शिकायत में इनमें से अलग-अलग लोगों को संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, केंद्रीय जोनल प्रभारी और सीईओ जैसे पदों पर बताया गया है.

ईएमआई में 40 से 90 फीसदी छूट का दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार, संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों को वाहन ईएमआई योजना के बारे में बताया. इसमें वाहन खरीदने वालों को ईएमआई में 40 से 90 फीसदी तक छूट मिलने का भरोसा दिलाया जाता था. इसके अलावा कन्यादान योजना, करोड़पति योजना, एफएमसीजी योजना और छात्रवृत्ति योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को संगठन से जोड़ने का आरोप है.

शिकायत में कहा गया है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की उपस्थिति वाले वीडियो भी दिखाए जाते थे. कथित तौर पर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि जब इतने बड़े लोग संगठन से जुड़े हैं तो उनका पैसा नहीं डूबेगा. इसी भरोसे के बाद कई लोग संगठन से जुड़ गए.

बैंक पासबुक दिखाकर पैसा सुरक्षित होने का भरोसा