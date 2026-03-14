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ABVP के धरने के बाद रायबरेली में 11वीं के छात्र के SUICIDE मामले की रिपोर्ट दर्ज

रायबरेली: रायबरेली के निजी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आत्महत्या मामले में पुलिस ने 9 दिन बाद एफआईआर दर्ज की है.







बता दें कि एक दिन पहले इस मामले को लेकर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने धरना दिया था. मामला शहर कोतवाली इलाके के तिलक नगर का है. यहां के रहने वाले विमल तिवारी के 16 वर्षीय बेटे राम तिवारी ने तब सुसाइड कर लिया था जब उसके माता पिता वैष्णों देवी के दर्शन करने गए थे. राम तिवारी शहर के नामी गिरामी स्कूल में कक्षा 11 का छात्र था. परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी. पुलिस मामले की फोरेंसिक जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी. इसी बीच एबीवीपी ने भी इसे लेकर धरना दे दिया. पुलिस ने आज इस मामले मे अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.









छात्र के पिता विमल तिवारी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर में वह रहते हैं. उनका बेटा राम तिवारी एसजीएस इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र था. 5 मार्च को उनके बेटे का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था. घटना से पहले उनका बेटा मोबाइल पर चैटिंग कर चुका था. इसके बाद उसने फांसी लगा ली. इसमे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था. एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.





उन्होंने बताया कि मामला सिविल लाइन पुलिस चौकी का है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी मुकदमा दर्ज नही हुआ है. वह समझ नहीं पा रहे है की उनके लड़के ने फांसी क्यों लगाई, इसकी जांच होनी चाहिए. इस बारे में शहर कोतवाली के थाना अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जांच की जा रही है.







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