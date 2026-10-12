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खाद कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर झारखंड-बिहार के लोगों से ठगी, पलामू में हुआ एफआईआर

मेदिनीनगर टाउन थाना ( ETV Bharat )

पलामूः रासायनिक और जैविक खाद की डीलरशिप दिलवाने, पॉलीहाउस बनाने और पौधारोपण के नाम पर झारखंड और बिहार के 18 लोगों से लाखों रुपए की ठगी हुई है. ठगी करने वाली कंपनी अपना कार्यालय बंद करके फरार हो गई है. पूरे मामले में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है.

दरअसल, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बेरिया के इलाके में रासायनिक और जैविक खाद के नाम पर एक कंपनी का संचालन किया जा रहा था. कंपनी पलामू के हुसैनाबाद हैदरनगर पड़वा और बिहार के औरंगाबाद के इलाके में कई लोगों से संपर्क किया था. कंपनी के तरफ से किसी व्यक्ति को खाद कंपनी का डीलरशिप दिलवाने, किसी व्यक्ति को पॉलीहाउस का निर्माण करने जबकि किसी व्यक्ति को पौधारोपण में सहयोग करने की बात रखी थी.