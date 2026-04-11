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साइबर थाना में पोस्टेड सिपाही के खिलाफ ठगी की प्राथमिकी, गिरिडीह में दर्ज हुआ मामला

गिरिडीह: एक सिपाही के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है. सिपाही जामताड़ा जिले के साइबर थाना में पदस्थापित है. सिपाही गौतम कुमार के खिलाफ गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. आरोपी सिपाही मूल रूप से देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का रहने वाला है. प्राथमिकी चपुआडीह पंचायत निवासी महाराज यादव के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज हुई है. प्राथमिक की पुष्टि बेंगाबाद के थाना प्रभारी ने की है.

क्या हैं आरोप

पीड़ित महाराज यादव ने आरोप लगाया है कि आरक्षी (सिपाही) गौतम कुमार ने गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के करीब आठ लोगों से 39 लाख 60 हजार 500 रुपये की ठगी की है. यह ठगी थाना में जब्त वाहनों की नीलामी करवाकर कम दाम में दिलवा देगा.

थाना को दिए आवेदन में महाराज ने कहा कि उसका संबध पूर्व से सिपाही गौतम से रहा है. दोनों में धनिष्ठता रही है. इसी संबंध का फायदा गौतम ने उठाया. गौतम ने उसे व अन्य लोगों को सस्ते कीमत पर जब्त चारपहिया वाहनों की नीलामी कराने का झांसा दिया. इतना ही नहीं गौतम ने जब्त वाहनों को उसे दिखाया. इसके बाद लोगों से वाहन दिलवाने के नाम पर अग्रिम राशि के तौर पर मोटी रकम ले ली.

39 लाख का लगाया चूना