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गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी पर FIR, गैंग के शस्त्र लाइसेंसों की जांच में पत्रावली गायब होने का आरोप

नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ही लाइसेंस पर अलग-अलग समय में कई हथियारों की खरीद-बिक्री हुई.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:39 PM IST

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गाजीपुर : मुख्तार अंसारी गैंग आईएस-191 से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में अब एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद अब मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ भी गाजीपुर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस का आरोप है कि शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मूल अभिलेख और क्रय-विक्रय पत्रावली शस्त्र लिपिकों के साथ कथित मिलीभगत और आपराधिक षड्यंत्र के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब कराई गई, जिससे हथियारों के सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.

नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आईएस-191 गैंग से जुड़े लोगों के शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन लगातार जारी है. जांच में सामने आया कि अफशां अंसारी के लाइसेंस पर पहले एक रिवॉल्वर खरीदी गई थी, जिसे बाद में बेचकर दूसरा हथियार लिया गया. लेकिन, पहले खरीदे गए हथियार की वर्तमान स्थिति का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र लेखागार से संबंधित क्रय-विक्रय पत्रावली भी गायब मिली है. जांच में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि एक ही लाइसेंस पर अलग-अलग समय में कई हथियारों की खरीद-बिक्री हुई. इन्हीं तथ्यों के आधार पर संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है.

पुलिस के अनुसार, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर आईएस-191 गैंग के सदस्यों, सहयोगियों और मुख्तार अंसारी के परिजनों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई जा रही है. जांच के दौरान अफशां अंसारी के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस (1995 में जारी) से संबंधित मूल पत्रावली और क्रय-विक्रय अभिलेख रिकॉर्ड से गायब मिले. इसी लाइसेंस पर खरीदी गई रिवॉल्वर संख्या की वर्तमान स्थिति का भी पता नहीं चल सका. इस मामले में अफशां अंसारी के साथ तत्कालीन प्रथम पटल सहायक (सेवानिवृत्त, मृतक) और द्वितीय पटल सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.



गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले इसी जांच के दौरान गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी तथा तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस अब आईएस-191 गैंग से जुड़े शेष शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों का भी भौतिक सत्यापन कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जहां-जहां अनियमितताएं सामने आएंगी, वहां संबंधित लोगों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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FIR REGISTERED IN GHAZIPUR
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मुख्तार अंसारी की पत्नी पर FIR
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