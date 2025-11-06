पलामू में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प मामला: तीन नामजद सहित 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पलामू में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प मामला: तीन नामजद सहित 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पलामू में झड़प मामले में तीन नामजद सहित 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
Published : November 6, 2025 at 2:35 PM IST
पलामूः जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प मामले में दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में तीन नामजद, जबकि 50 अज्ञात महिला और 50 अज्ञात पुरुष को आरोपी बनाया गया है.
बुधवार को दंडाधिकारी और पुलिस की टीम लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में माइंस को चालू करवाने गई थी. इसी दौरान झड़प हो गई थी. इस झड़प में पुलिस के चार जवान जख्मी हो गए थे. साथ ही दो जवानों के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी थी. जबकि दंडाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.
दंडाधिकारी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज
घटना के बाद दंडाधिकारी संजीत कुमार ने लेस्लीगंज थाना में आवेदन दिया था. इसी आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस संबंध में लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इस घटना में पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं.
पत्थर खदान के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
घटना के तीसरे दिन गुरुवार को लेस्लीगंज के रेवारातू में पत्थर खदान के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में पत्थर खदान में खनन का काम शुरू हो गया है. हालांकि गुरुवार को विरोध में कोई भी ग्रामीण सामने नहीं आये. दरअसल रेवारातू में बुधवार को पत्थर खदान में खनन के विरोध में ग्रामीण जमा हुए थे और पुलिस बल के साथ उनकी झड़प हुई थी.
