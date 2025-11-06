ETV Bharat / state

पलामू में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प मामला: तीन नामजद सहित 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पलामू में ग्रामीणों से झड़प के दौरान पुलिस की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प मामले में दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में तीन नामजद, जबकि 50 अज्ञात महिला और 50 अज्ञात पुरुष को आरोपी बनाया गया है.

बुधवार को दंडाधिकारी और पुलिस की टीम लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में माइंस को चालू करवाने गई थी. इसी दौरान झड़प हो गई थी. इस झड़प में पुलिस के चार जवान जख्मी हो गए थे. साथ ही दो जवानों के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी थी. जबकि दंडाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

दंडाधिकारी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज

घटना के बाद दंडाधिकारी संजीत कुमार ने लेस्लीगंज थाना में आवेदन दिया था. इसी आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस संबंध में लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इस घटना में पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं.

