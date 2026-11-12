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गिरिडीह में गोदाम से सरकारी अनाज गायब, एफआईआर में एमओ, एजीएम समेत तीन को बनाया गया अभियुक्त

गिरिडीह में धनवार स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम ( ETV Bharat )

गिरिडीहः जिला में धनवार स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम से हजारों क्विंटल सरकारी अनाज गायब हो गया है. इस मामले को लेकर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गोदाम के प्रभारी सहायक प्रबंधक जय प्रकाश शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रीकांत रजवार एवं मेसर्स राजयश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंकित कुमार के खिलाफ धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी है.