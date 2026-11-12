गिरिडीह में गोदाम से सरकारी अनाज गायब, एफआईआर में एमओ, एजीएम समेत तीन को बनाया गया अभियुक्त
गिरिडीह में हजारों क्विंटल अनाज गायब हो गया है, जिसमें तीन लोगों को आरोपित किया गया है.
Published : November 12, 2026 at 8:44 PM IST
गिरिडीहः जिला में धनवार स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम से हजारों क्विंटल सरकारी अनाज गायब हो गया है. इस मामले को लेकर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गोदाम के प्रभारी सहायक प्रबंधक जय प्रकाश शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रीकांत रजवार एवं मेसर्स राजयश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंकित कुमार के खिलाफ धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, झारखंड राज्य खाद्य निगम की प्रबंध निदेशक रंजीता टोप्पो और डीएसओ ने औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में यह बात सामने आयी कि ग्रीन कार्ड योजना के तहत गोदाम में हजारों क्विंटल अनाज की उपलब्धता होनी चाहिए लेकिन संबंधित मद का स्टॉक शून्य मिला. वहीं, गोदाम की आगत, निर्गत और भंडार पंजी भी अपडेट नहीं पाई गयी.
जांच में यह बात भी सामने आयी कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत डीएसडीएस (ग्रीन कार्ड) मद में प्राप्त 8,000 क्विंटल से अधिक अनाज शेष होना चाहिए था. इसके विपरीत भौतिक जांच में स्टॉक शून्य मिला. जांच के दौरान डोर-स्टेप डिलीवरी के ऑनलाइन आंकड़ों में भी आवंटन और उठाव के बीच अंतर मिला. स्टॉक में भारी अंतर और रजिस्टरों के अपडेट नहीं होने पर उपयुक्त ने एमओ और एजीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. दोनों की तरफ से जो जवाब आया वह संतोषजनक नहीं था. इसके बाद डीसी के निर्देश पर डीएसओ ने थाने में आवेदन दिया.
पुलिस जांच में होगी तस्वीर स्पष्ट
अब इस मामले को लेकर धनवार थाना में कांड संख्या 290/2026 दर्ज किया गया हैं. कांड के जांच का जिम्मा एसआई सुजीत कुमार सिंह को सौंपी गई है. प्राथमिकी की पुष्टि धनवार के थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने की है. साथ ही बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा प्रभारी सहायक प्रबंधक जय प्रकाश शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रीकांत रजवार एवं मेसर्स राजयश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंकित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. कांड दर्ज करते हुए आगे की जांच की जा रही है.
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