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पलामू सदर अस्पताल में फर्जी तरीके से बनाए गए 33 जन्म प्रमाण पत्र, एफआईआर दर्ज

पलामू में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Fake Certificate
मेदिनीनगर टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 11:27 PM IST

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पलामूः जिला के सदर अस्पताल में फर्जी तरीके से 33 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है. मामले का खुलासा होने के बाद सभी जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिए गए हैं और पूरे मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई गयी है. पुलिस यह जांच कर रही है की जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग कौन थे और कहां के रहने वाले हैं.

अस्पताल उपाधीक्षक के आवेदन पर एफआईआर

पलामू सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विजय कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू की गई है. मदीनगर टाउन थाना में कांड संख्या 351/2026 के अनुसार सदर अस्पताल के कर्मी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का गलत उपयोग करके जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था.

फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल

थाने में दर्ज प्राथमिक के अनुसार सदर अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार को रखा गया है. जन्म प्रमाण पत्र के लिए उपाधीक्षक के डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है. जांच के क्रम में पाया गया कि फर्जी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर 33 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं और उसका वितरण भी कर दिया गया है. मामला पकड़ में आने के बाद सभी जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा

प्राथमिकी में इस बात का जिक्र किया गया है कि कार्य की अधिकता को देखते हुए हॉस्पिटल मैनेजर के द्वारा पलामू के बिश्रामपुर के रहने वाले शिवनारायण साव को जन्म प्रमाण पत्र के लिए पोर्टल आईडी उपलब्ध करवाया गया था. शिवनारायण साव के कार्यकाल की जांच कराई गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

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