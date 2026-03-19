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गिरिडीह हाइवा हादसे में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध पत्थर लदे हाइवा चालक-मालिक सहित अवैध खनन में शामिल आरोपी पर तीन FIR दर्ज

गिरिडीह: आखिरकार ईटीवी भारत के सवालों पर प्रशासन ने प्रथम दृष्टया मुहर लगा दी है. प्रशासन ने महिला को कुचलने वाले हाइवा बीआर 27 जी 1797 पर लदे पत्थर को अवैध माना है. इसे लेकर घटना के चार दिनों बाद पूरी जांच पड़ताल के उपरांत हाइवा के मालिक तथा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

प्राथमिकी में देवरी के अंचलाधिकारी श्यामलाल मांझी ने कहा कि 17 मार्च को मिली सूचना पर वे किसगो ग्राम में उस स्थान पर पहुंचे, जहां पर हाइवा वाहन संख्या बीआर 27 जी - 1797 को जलाया गया था. अंचल निरीक्षक पंकज कुमार और राजस्व उपनिरीक्षक अरविंद कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. यहां न वाहन का मालिक मिला और न ही वाहन पर लदे हुए पत्थर से सम्बन्धित किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत किया गया. ऐसे में प्रथम दृष्टया पत्थर अवैध प्रतीत होता है. अंचलाधिकारी के आवेदन पर हीरोडीह थाना में कांड संख्या 36/2026 दर्ज किया गया है.

अवैध खनन में भी प्राथमिकी

घटना के दूसरे दिन जब ईटीवी भारत की टीम किसगो के उस स्थान पर पहुंची थी, जहां हाइवा को जलाया गया था तो यहां पता चला था कि किसगो के पास कई अवैध माइंस का संचालन होता है. यहां कुछ लोगों ने यह भी बताया था कि जिस वाहन को आग के हवाले किया गया था उस पर गिद्धा (अमझर) के अवैध माइंस से खनन किए गए पत्थर को लादा गया था.

ऐसे में देवरी के अंचलाधिकारी श्यामलाल मांझी गिद्धा भी गए थे. यहां पर छानबीन की तो यह साफ हुआ कि इस स्थान पर अवैध खनन हो रहा है. ऐसे में देवरी अंचलाधिकारी ने अवैध खनन में शामिल किसगो निवासी रघु पासवान ऊर्फ अरविंद पासवान को अभियुक्त बनाते हुए हीरोडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

वाहन मालिक की प्राथमिकी में 10 नामजद

रानीबान्ध और किसगो की इस घटना में एक और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी वाहन के मालिक पप्पू यादव (हीरोडीह के गादीकला निवासी) द्वारा दर्ज करवाई गई है. हीरोडीह थाना कांड संख्या 34/2026 ने वाहन के मालिक ने फिर से वही बात कही जो घटना के दूसरे दिन यानि 14 मार्च को फोन से हुई बातचीत में कही गई थी और कहा है कि वह अपने हाइवा (बीआर 27जी-1797 ) से पत्थर ढोने का काम करता है.

13 मार्च को उक्त हाइवा चालक जमुआ के अरवाटांड निवासी सिराज अंसारी डुमरी के माइंस से पत्थर लोड कर नवलशाही (कोडरमा) जा रहा था लेकिन मेरे घर में शादी होने के कारण वह लोड हाइवा को लेकर मेरे गांव आ गया. यहां से रात 9 बजे वह फिर से नवलशाही के लिए निकल पड़ा.