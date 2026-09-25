ETV Bharat / state

मवेशियों के साथ क्रूरता मामलाः 35 नामजद सहित 25 अज्ञात पर एफआईआर

रांची में मवेशियों के साथ क्रूरता के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

FIR registered in case of cruelty to cattle in Ranchi
पुलिस की रेड (रांची) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 8:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मवेशियों के साथ कथित क्रूरता और अवैध वध के मामले का खुलासा हुआ है. मामले में डोरंडा थाना में 35 नामजद और 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

23 सितंबर को हुई थी रेड

23 सितंबर को रांची पुलिस की एक बड़ी टीम के द्वारा डोरंडा इलाके में अवैध कसाईखानों पर हुई छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं. इस मामले में रांची पुलिस के द्वारा डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

एफआईआर में यह बताया गया है कि पुलिस ने रहमत कॉलोनी स्थित फ्रेंड्स कंपाउंड के एक चूड़ीखाना परिसर में छापेमारी कर 84 मवेशियों को बरामद किया. पुलिस को परिसर से करीब 450 पीस मवेशियों के चमड़े और काफी मात्रा में हड्डियां भी मिली हैं. मामले में डोरंडा थाना में 35 नामजद लोगों समेत करीब 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता चंदा किस्कू की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर डोरंडा थाना कांड संख्या 229/26 दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1)(b), 317(5), 292 और 3(5) के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं तथा झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 लगाई गई है.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने की छापेमारी

एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि रहमत कॉलोनी स्थित फ्रेंड्स कंपाउंड के चूड़ीखाना परिसर में बड़ी संख्या में पशुओं को बाहर से लाकर रखा गया है. सूचना के बाद डोरंडा थाना पुलिस ने संबंधित स्थान की निगरानी शुरू की. इसके बाद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की टीम मौके पर पहुंची।पुलिस के पहुंचने पर परिसर में कई पशु कथित रूप से क्रूरता पूर्वक बंधे हुए मिले.

परिसर के एक कमरे को खोलकर जांच करने पर वहां चमड़ा और पशुओं के अवशेष भी पाए गए. पुलिस ने परिसर की तलाशी ली तो कुल 84 पशु बरामद हुए. एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार, बरामद पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की गई है. वहीं बरामद चमड़े और हड्डियों को भी जांच की कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है.

35 नामजद, 20-25 अज्ञात के खिलाफ केस

पुलिस ने मामले में जिन लोगों को नामजद किया है, उनमें मिनहाज कुरैशी, अकबर कुरैशी, अफसर कुरैशी, असगर कुरैशी, सोनू कुरैशी, अरमान अली, असलम कुरैशी, बुलंद कुरैशी, सैफुल्लाह कुरैशी, सोहेल कुरैशी, मंजूर कुरैशी, एकराम कुरैशी, इबरार कुरैशी, मासूम कुरैशी, अलाउद्दीन कुरैशी, फिरोज कुरैशी, अफजल कुरैशी, दानिश कुरैशी, बबलू कुरैशी, अशफाक कुरैशी, तानू कुरैशी, मनु कुरैशी, गुफरान कुरैशी, कैसर कुरैशी, राजू कुरैशी, असलम कुरैशी, जावेद कुरैशी उर्फ पलटा, इमरान कुरैशी, फारूक कुरैशी, शाहिद कुरैशी, मजीद कुरैशी, कमाल कुरैशी, शहनवाज कुरैशी उर्फ ट्विंकल समेत अन्य लोग शामिल हैं.

इसके अलावा करीब 20-25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्थान पर पशुओं को चोरी कर लाकर रखा जाता था और उनके अवैध वध तथा बिक्री की गतिविधियां की जाती थीं. पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच अधिकारी को मिली जिम्मेदारी

डोरंडा थाना में मामला दर्ज होने के बाद एसआई सुभाष कुमार, जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस यह भी जांच करेगी कि बरामद पशुओं को कहां से लाया गया था, उन्हें किस उद्देश्य से परिसर में रखा गया था और इस पूरे मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. प्राथमिकी में नामजद आरोपियों के अलावा अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- रांची पुलिस के शिकंजे में पशु चोरी करने वाला गिरोह, तस्कर गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- कंटेनर से हो रही थी मवेशी की तस्करी, शिकंजे में यूपी का तस्कर

इसे भी पढ़ें- पलामू रेंज में कितना बड़ा है मवेशी तस्करों का नेटवर्क? पुलिस की रडार पर स्मगलर, रूट हुए सेनेटाइज

TAGGED:

CASE OF CRUELTY TO CATTLE
RANCHI
FIR REGISTERED IN CASE
मवेशियों के अवैध वध का खुलासा
CRUELTY TO CATTLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.