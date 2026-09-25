ETV Bharat / state

मवेशियों के साथ क्रूरता मामलाः 35 नामजद सहित 25 अज्ञात पर एफआईआर

रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मवेशियों के साथ कथित क्रूरता और अवैध वध के मामले का खुलासा हुआ है. मामले में डोरंडा थाना में 35 नामजद और 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

23 सितंबर को हुई थी रेड

23 सितंबर को रांची पुलिस की एक बड़ी टीम के द्वारा डोरंडा इलाके में अवैध कसाईखानों पर हुई छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं. इस मामले में रांची पुलिस के द्वारा डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

एफआईआर में यह बताया गया है कि पुलिस ने रहमत कॉलोनी स्थित फ्रेंड्स कंपाउंड के एक चूड़ीखाना परिसर में छापेमारी कर 84 मवेशियों को बरामद किया. पुलिस को परिसर से करीब 450 पीस मवेशियों के चमड़े और काफी मात्रा में हड्डियां भी मिली हैं. मामले में डोरंडा थाना में 35 नामजद लोगों समेत करीब 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता चंदा किस्कू की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर डोरंडा थाना कांड संख्या 229/26 दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1)(b), 317(5), 292 और 3(5) के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं तथा झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 लगाई गई है.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने की छापेमारी

एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि रहमत कॉलोनी स्थित फ्रेंड्स कंपाउंड के चूड़ीखाना परिसर में बड़ी संख्या में पशुओं को बाहर से लाकर रखा गया है. सूचना के बाद डोरंडा थाना पुलिस ने संबंधित स्थान की निगरानी शुरू की. इसके बाद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की टीम मौके पर पहुंची।पुलिस के पहुंचने पर परिसर में कई पशु कथित रूप से क्रूरता पूर्वक बंधे हुए मिले.

परिसर के एक कमरे को खोलकर जांच करने पर वहां चमड़ा और पशुओं के अवशेष भी पाए गए. पुलिस ने परिसर की तलाशी ली तो कुल 84 पशु बरामद हुए. एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार, बरामद पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की गई है. वहीं बरामद चमड़े और हड्डियों को भी जांच की कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है.