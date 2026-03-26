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बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर युवक से मारपीट; मां के साथ पेट्रोल भरवाने गया था, पुलिस ने दर्ज की FIR

क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने बताया कि मारपीट करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:11 PM IST

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बलरामपुर : जिले में पंप में पेट्रोल भरवाने को लेकर गुरुवार को मारपीट की घटना सामने आई है. आरोप है कि पेट्रोल भरवाने गए एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.


वायरल वीडियो बलरामपुर के एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. 56 सेकेंड के वायरल इस वीडियो में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग एक युवक को डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना बुधवार की शाम की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपनी मां के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने आया था. हालांकि, ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पीड़ित अवधेश ने बताया कि वह अपनी मां के साथ एक मांगलिक कार्यक्रम में गया था. लौटते समय उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और वह पेट्रोल पंप पर अपनी बारी का इंतजार करने लगा.

उसका आरोप है कि उसी समय कुछ लोग अपनी कार से आए और पहले कार में पेट्रोल डालने पर जोर देने लगे. इसको लेकर विवाद होने लगा और कार चालक और पेट्रोल पंप के कर्मचारी डंडों से युवक और उसकी मां को पीटने लगे. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गम्भीरता से लिया है.

क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने बताया कि पेट्रोल पंप पर एक युवक द्वारा पेट्रोल भराने के दौरान कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई. मामला संज्ञान में आने के बाद नगर कोतवाली में मारपीट करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुरुवार को बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद नगर कोतवाली में मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच कराई जा रही है. दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.

जिलाधिकारी विपिन जैन ने गुरुवार को बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिले में कुल 86 पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल वितरित किया जा रहा है. जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है.

उन्होंने बताया कि जिले के पेट्रोल पंपों को तीन कैटेगरी मे बांटा गया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह गैलन अथवा डिब्बों में ईंधन की बिक्री न करें. उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल न देने के भी निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी ने बताया कि चारों प्रमुख तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनपद के पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से साझा करें. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त टैंकरों की आपूर्ति सुनिश्चित करें.

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, ईंधन आपूर्ति की सतत निगरानी के लिये संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे एवं सायं 5 बजे स्टॉक एवं वितरण की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें एवं अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं.



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