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बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर युवक से मारपीट; मां के साथ पेट्रोल भरवाने गया था, पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बलरामपुर : जिले में पंप में पेट्रोल भरवाने को लेकर गुरुवार को मारपीट की घटना सामने आई है. आरोप है कि पेट्रोल भरवाने गए एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

वायरल वीडियो बलरामपुर के एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. 56 सेकेंड के वायरल इस वीडियो में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग एक युवक को डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना बुधवार की शाम की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपनी मां के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने आया था. हालांकि, ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पीड़ित अवधेश ने बताया कि वह अपनी मां के साथ एक मांगलिक कार्यक्रम में गया था. लौटते समय उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और वह पेट्रोल पंप पर अपनी बारी का इंतजार करने लगा. उसका आरोप है कि उसी समय कुछ लोग अपनी कार से आए और पहले कार में पेट्रोल डालने पर जोर देने लगे. इसको लेकर विवाद होने लगा और कार चालक और पेट्रोल पंप के कर्मचारी डंडों से युवक और उसकी मां को पीटने लगे. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गम्भीरता से लिया है. क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने बताया कि पेट्रोल पंप पर एक युवक द्वारा पेट्रोल भराने के दौरान कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई. मामला संज्ञान में आने के बाद नगर कोतवाली में मारपीट करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी.