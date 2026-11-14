यमुना में मृत मछलियां मिलने के मामले में वजीराबाद थाने में FIR दर्ज, जांच शुरू
वजीराबाद के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.
Published : November 14, 2026 at 8:26 PM IST
नई दिल्ली: यमुना नदी में बड़ी संख्या में मृत मछलियां पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (GNCTD) की ओर से मिली औपचारिक शिकायत के आधार पर वजीराबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से यमुना नदी के जल में मृत मछलियां मिलने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में नदी के पानी में किसी संदिग्ध गतिविधि या प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की मौत होने की आशंका जताई गई है. इस शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वजीराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमें मामले की गहनता से छानबीन कर रही हैं. पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यमुना के इस हिस्से में मछलियों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं. क्या नदी में किसी प्रकार का जहरीला रसायन या औद्योगिक कचरा छोड़ा गया है, या इसके पीछे कोई अन्य शरारतपूर्ण गतिविधि शामिल है.
ये भी पढ़ें: यमुना में मरी मछलियां डालने के आरोप पर AAP और BJP आमने-सामने, सौरभ भारद्वाज ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों तथा नदी के किनारे काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा, संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.
डीसीपी ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और यदि किसी व्यक्ति या संस्थान की लापरवाही या जानबूझकर की गई करतूत पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है.
ये भी पढ़ें: यमुना की 60 फीसदी सफाई का दावा बनाम हकीकत: छठ महापर्व से पहले सियासत, प्रदूषण व आंकड़ों के आइने में नदी की वास्तविक सेहत