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यमुना में मृत मछलियां मिलने के मामले में वजीराबाद थाने में FIR दर्ज, जांच शुरू

मछलियों की मौत पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: यमुना नदी में बड़ी संख्या में मृत मछलियां पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (GNCTD) की ओर से मिली औपचारिक शिकायत के आधार पर वजीराबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.