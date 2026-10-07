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ट्रिपल आईटी रांची को बदनाम करने के आरोप में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज, संस्थान के प्रभारी कुलसचिव ने की लिखित शिकायत

रांची: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) रांची की भर्ती प्रक्रिया , प्रशासनिक व्यवस्था और मेस व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लगाए जा रहे आरोप अब कानूनी जांच के दायरे में आ गए हैं. संस्थान के कुलसचिव (प्रभारी) मुनुरेन सैमसन चाम्पिया की शिकायत पर रांची साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.

नामजद सहित अज्ञात पर मामला दर्ज

एफआईआर में मनोज त्रिवेदी, रोहित कुमार और अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319(2), 356(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C) लगाई गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि आईआईटी रांची, उसके निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव और संस्थान से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी सामग्री प्रकाशित व प्रसारित की गई, जो झूठा, भ्रामक, मनगढ़ंत और मानहानिकारक है. शिकायत में इसे महज एक-दो पोस्ट या वीडियो का मामला नहीं, बल्कि समय-क्रम में लगातार चलाए गए डिजिटल अभियान के तौर पर पेश किया गया है.

मई से सितंबर तक लगातार वीडियो और पोस्ट का हवाला एफआईआर में सोशल मीडिया पर प्रकाशित कई वीडियो और पोस्ट का सिलसिलेवार उल्लेख किया गया है. शिकायत के मुताबिक, 7/8 मई 2026 को सोशल मीडिया पर संस्थान और उसके निदेशक से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस सामग्री में संस्थान और निदेशक के खिलाफ निराधार व भ्रामक बातें प्रसारित की गईं. वीडियो का शीर्षक “IIIT Ranchi Corruption: IIT Patna Director T.N. Singh और Microtech की सेटिंग से, चरम पर धांधली” बताया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस वीडियो के माध्यम से IIIT रांची में 70 लाख रुपये लेकर नियुक्ति किए जाने संबंधी दावा प्रसारित किया गया.

45 लाख रुपये लेकर नियुक्ति का भी लगाया गया था आरोप एफआईआर में इसके बाद 29 जुलाई 2026 को प्रकाशित एक अन्य वीडियो का उल्लेख है. शिकायतकर्ता के अनुसार, इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपल आईटी रांची में 45 लाख रुपये लेकर नियुक्ति किए जाने का दावा किया गया है. एफआईआर में खास बात यह है कि शिकायतकर्ता ने 70 लाख और 45 लाख रुपये के कथित नियुक्ति संबंधी दावों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में दर्ज कराया है. शिकायत के मुताबिक पहले 70 लाख रुपये लेकर नियुक्ति का आरोप लगाया गया और बाद में 45 लाख रुपये लेकर नियुक्ति का दावा किया गया.

छात्रों को संस्थान के खिलाफ उकसाने का आरोप

एफआईआर में 3 जुलाई 2026 को प्रकाशित एक वीडियो का भी जिक्र है. वीडियो का शीर्षक था—“अब और बर्दाश्त नहीं... रांची के छात्रों ने निष्कर्षभारत को सबूत भेजकर खोली डायरेक्टर की पोल”.शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस वीडियो में विद्यार्थियों को ऐसे पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो संस्थान और उसके निदेशक के खिलाफ कथित सबूत उपलब्ध करा रहे हैं. एफआईआर के मुताबिक, इससे विद्यार्थियों के बीच संस्थान और उसके प्रबंधन के प्रति अविश्वास, आक्रोश और पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश की गई.