विधायक के बेटे से मारपीट का मामला, 9 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस
चतरा विधायक के बेटे से मारपीट मामले में 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज की गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 1:27 PM IST
रांची: चतरा से लोजपा विधायक जनार्दन पासवा न के बेटे सौरभ के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. घटना 7 सितंबर की शाम नयासराय स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी के पास घटित हुई थी. घटना के बाद रांची पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सौरभ को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया था.
एफआईआर में क्या लिखा
सौरभ कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर में यह बताया गया है कि वह अमिटी यूनिवर्सिटी रांची में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है. 7 सितंबर 2026 को वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी में लॉ की क्लास करने गया था. क्लास खत्म होने के बाद वह अपने साथी अमरदीप और अनमोल रविशंकर के साथ कॉलेज गेट के पास खड़ा था. इसी दौरान एक लड़की ने उसके दोस्त अमरदीप से कुछ बातचीत की. शिकायत के अनुसार, इसके बाद लड़की ने अपने परिचित लड़कों को फोन कर बुलाया.
सोमवार को शाम 4.15 बजे के करीब दो काली रंग की गाड़ियों से कई युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि वहां पहुंचे युवकों ने सौरभ कुमार और उसके दोस्तों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी. विरोध करने पर उसके दोस्त अनमोल को थप्पड़ मारा गया. इसके बाद सौरभ को जबरन गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया.
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गाड़ी में सवार लोगों ने सौरभ और उसके साथियों से मोबाइल फोन और करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली. इसके अलावा सौरभ का गला दबाया गया, जिससे उसे सांस लेने में काफी परेशानी हुई. बाद में सौरभ के दोस्तों ने घटना की जानकारी उसके भाई और पुलिस प्रशासन को दी. इसके बाद पुलिस के आने की सूचना मिलने पर आरोपी कथित तौर पर विधानसभा थाना क्षेत्र में सौरभ को छोड़कर फरार हो गए.
इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की उसमें लक्की राज, आयुष मिश्रा, प्रकाश कुमार, रौनक सिंह, प्रीतम सिंह, राहुल बनिया, बाबू साहेब आयुष, शौर्य राज और अन्य अज्ञात लोग शामिल है.
रोहित सिंह उर्फ तोता की कार
शिकायत में यह भी कहा गया है कि रोहित सिंह उर्फ तोता अपनी कार लेकर आया था और उसने भी मारपीट की. सौरभ ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. विधानसभा थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 69/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), धारा 127(2), धारा 115(2), धारा 351(2), धारा 352 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के अनुसार मामले की जांच एसआई दिनेश ठाकुर को सौंपी गई है.
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