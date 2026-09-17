37 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, महिला समेत दो के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज
रांची में लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस एफआईआर दर्ज की छानबीन कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 8:04 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में करीब 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और गबन का मामला सामने आया है. इस संबंध में काजल सिंह ने अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दी है. जिसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला
काजल सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरती देवी और उनके पति प्रमोद पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (2), 318 (4) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता काजल सिंह ने पुलिस को बताया है कि दोनों आरोपियों ने अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का हवाला देकर उनसे रुपये लिए थे. आरोप है कि रुपये लेते समय आरोपियों ने तय समय पर पूरी रकम वापस करने का भरोसा दिलाया था. भरोसा कर काजल सिंह ने अलग-अलग तारीखों पर आरोपियों को नगद रुपये दे दिए.
डायरी में दर्ज है लेनदेन का ब्योरा
शिकायत में काजल सिंह ने अलग-अलग तारीखों में किए गए नकद लेनदेन का ब्योरा अपनी डायरी में दर्ज होने की बात कही है. आवेदन के अनुसार 18 अगस्त 2025 से 5 जुलाई 2026 के बीच कई बार रकम दी गई. शिकायतकर्ता के अनुसार डायरी में दर्ज लेनदेन की कुल राशि करीब 34.60 लाख रुपये है. इसके अलावा अन्य छोटे-बड़े नकद खर्च को जोड़कर कुल देय राशि करीब 37 लाख रुपये होने का दावा किया गया है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुरुआत में आरोपियों ने समय पर पैसे लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो दोनों आरोपी अलग-अलग बहाने बनाकर मामले को टालते रहे. आरोप है कि लगातार तकादा करने के बाद आरोपियों ने रकम वापस करने से इनकार कर दिया.
विश्वास में लेकर रकम लेने का आरोप
काजल सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरती देवी और प्रमोद पांडे ने उनका विश्वास हासिल करने के बाद उनसे बड़ी मात्रा में नकद राशि ली. शिकायतकर्ता ने इसे सुनियोजित तरीके से विश्वास में लेकर रकम हड़पने और अमानत में खयानत का मामला बताया है.
शिकायतकर्ता ने उपलब्ध कराया साक्ष्य
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए आवेदन में मामले से संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध कराने की बात कही है. इसमें नगद लेनदेन संबंधित दर्ज डायरी के पन्नों की छायाप्रति और आरोपियों के मोबाइल नंबरों पर हुई बातचीत व कॉल डिटेल को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है. अरगोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर आनंद कुमार साह को सौंपी है.
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