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CM सुक्खू और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना युवक को पड़ा भारी, कुल्लू पुलिस ने दर्ज की FIR

कार्तिक चौधरी ने आरोपी युवक के खिलाफ कराया मामला दर्ज ( ETV Bharat )

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में कुल्लू स्थित कला केंद्र के बाहर सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने और भीड़ को भड़काने के मामले में कुल्लू पुलिस ने मनाली के युवक अभिलव ठाकुर पर मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्तिक चौधरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. कुल्लू पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.

जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्तिक चौधरी ने बताया, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में जब कला केंद्र में भीड़ के चलते गेट बंद कर दिए गए तो वहां पर एक युवक, जो मनाली का रहने वाला है. वह वहां जाकर सीएम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा. आरोप है कि युवक अभिलव ठाकुर ने इस दौरान भीड़ को भी उकसाने का काम किया. ऐसे में वहां पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी".