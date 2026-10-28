CM सुक्खू और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना युवक को पड़ा भारी, कुल्लू पुलिस ने दर्ज की FIR
मनाली के अभिलव ठाकुर पर लगा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और भीड़ को भड़काने का आरोप. कुल्लू पुलिस ने दर्ज की एफआईआर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:29 PM IST
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में कुल्लू स्थित कला केंद्र के बाहर सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने और भीड़ को भड़काने के मामले में कुल्लू पुलिस ने मनाली के युवक अभिलव ठाकुर पर मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्तिक चौधरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. कुल्लू पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.
जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्तिक चौधरी ने बताया, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में जब कला केंद्र में भीड़ के चलते गेट बंद कर दिए गए तो वहां पर एक युवक, जो मनाली का रहने वाला है. वह वहां जाकर सीएम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा. आरोप है कि युवक अभिलव ठाकुर ने इस दौरान भीड़ को भी उकसाने का काम किया. ऐसे में वहां पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी".
कार्तिक चौधरी का कहना है की कला केंद्र मैं उस दिन हजारों की भीड़ उमड़ गई थी और ऐसे में वहां अन्य लोगों की एंट्री करवाना काफी खतरनाक साबित हो सकता था. जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते कला केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन इस तरह से अराजकता फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं है और पुलिस को चाहिए कि वह युवक के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाए.
वहीं एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया, "कुल्लू पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है".
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