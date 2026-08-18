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ताजमहल की आरती और भगवा लहराने के मामले में FIR, एक्शन मूड में ASI

आगरा: ताजमहल और तेजोमहालय का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सावन के तीसरे सोमवार को महताब बाग परिसर से ताजमहल की आरती और भगवा लहराने के मामले में एएसआई ने सख्ती दिखाई है. एएसआई ने एत्मादउदौला थाने में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

हालांकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने ताजमहल की आरती करने और भगवा लहराने की जिम्मेदारी ली है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अज्जू चौहान का कहना है कि तेजोमहालय शिव मंदिर है. सोमवार को मैंने साथियों के साथ आरती उतारी और गंगाजल अर्पित किया. हमने शिव चालीसा का पाठ भी किया और भगवा ध्वज भी लहराया.

ताजमहल या तेजोमहालय का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है. हिंदूवादी संगठन लंबे समय से सावन माह और महाशिवरात्रि पर शिवभक्तों के पूजा पाठ के लिए ताजमहल खोले जाने की मांग कर रहे हैं. इस साल सावन माह के पहले सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभ के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर कांवड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर जा रहा था, तभी ताज के सुरक्षा में तैनात पुलिस ने रोक लिया.

इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ताजमहल पर गंगाजल चढ़ाने की मांग की. जिससे ताज सुरक्षा पुलिस और हिंदुवादी संगठनों के बीच बहस और खींचतान हुई. जिस के बाद पुलिस ने उसकी कांवड़ राजेश्वर महादेव मंदिर में चढ़वाई थी. इसके बाद सावन माह के तीसरे सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेहताब बाग से पूजा-अर्चना की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.