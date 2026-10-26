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रामनगर के रिजॉर्ट में युवती से दुष्कर्म का आरोप, दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज

कोतवाली रामनगर ( फोटो- ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल के रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित कॉर्पोरेट आउटिंग के दौरान कंपनी में कार्यरत एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कंपनी के कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी में उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की गई.

युवती ने अपनी शिकायत में कंपनी के दो कर्मचारियों पर दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए हैं. मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.