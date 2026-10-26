रामनगर के रिजॉर्ट में युवती से दुष्कर्म का आरोप, दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज
रामनगर के रिजॉर्ट में कॉर्पोरेट आउटिंग के दौरान युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने, युवती के ही कंपनी के दो कर्मचारियों पर लगा आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 7:02 PM IST
रामनगर: नैनीताल के रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित कॉर्पोरेट आउटिंग के दौरान कंपनी में कार्यरत एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कंपनी के कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी में उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की गई.
युवती ने अपनी शिकायत में कंपनी के दो कर्मचारियों पर दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए हैं. मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.
रिजॉर्ट में कॉर्पोरेट आउटिंग का हुआ था आयोजन: पुलिस के मुताबिक, मामला रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट का है. जहां बीती 24 और 25 अक्टूबर को एक निजी कंपनी के दस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉर्पोरेट आउटिंग का आयोजन किया गया था. जहां युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई. दिल्ली निवासी युवती ने 26 अक्टूबर को पुलिस को दी शिकायत में घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया है.
शिकायत के मुताबिक, 24 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 11 बजे युवती को रिजॉर्ट के एक कमरे में बुलाया गया. वहां कंपनी की सेल्स टीम के कई सदस्य मौजूद थे और शराब का सेवन कर रहे थे. पीड़िता का आरोप है कि अधिक शराब पीने के बाद शुभम ने उसे जबरन और शराब पिलाई. आरोप है कि इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में सौरभ पर भी कमरे में बुलाए जाने के बाद दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, युवती की तबीयत बिगड़ने और बार-बार उल्टी होने के बाद दोनों उसे दूसरे कमरे में ले गए. जहां अन्य कर्मचारी मौजूद थे. अगले दिन भी युवती की तबीयत खराब रही. शाम को कंपनी की एचआर मैनेजर को पूरी घटना की जानकारी दी.
इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 और 64 में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता ने आरोपियों से पूछताछ और कठोर कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है.
साक्ष्य जुटा रही फॉरेंसिक टीम: वहीं, घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है. हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. मामले में पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी. मामले में कोतवाल सुशील का कहना है कि घटना में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जा रही है.
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