सोनीपत में दो डॉक्टरों पर FIR, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत मामला, मेडिकल बोर्ड ने जांच में मानी लापरवाही
सोनीपत के पार्क निदान अस्पताल के दो डॉक्टरों पर मुरथल थाना में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.
Published : July 29, 2026 at 4:50 PM IST
सोनीपतः जिले में इलाज में लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. परिजनों का आरोप है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भरोसा दिया गया, लेकिन ओपन सर्जरी की गई और ऑपरेशन के दौरान आंत कटने से संक्रमण फैल गया. वहीं मेडिकल बोर्ड ने भी इलाज और पोस्ट-ऑप मॉनिटरिंग (सर्जरी के बाद निगरानी) में लापरवाही की बात कही है.
4 महीने पहले महिला की हुई थी मौतः करीब चार महीने पहले मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी. अब इस मामले में मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद मुरथल थाना पुलिस ने अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव खेवड़ा निवासी शिकायतकर्ता रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मां संतोष देवी को बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की समस्या थी. इसके बाद उन्हें मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल ले जाया गया.
ऑपरेशन के दौरान आंत कटने से संक्रमण फैलाः परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने दूरबीन यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भरोसा देकर फीस ली, लेकिन बाद में ओपन सर्जरी की गई. आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान आंत कट गई, जिससे संक्रमण फैल गया और महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट में पोस्ट-ऑपरेटिव निगरानी, समय पर जांच और उपचार में गंभीर कमी बताई गई है.
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में लापरवाही का खुलासाः रिपोर्ट के अनुसार, आंत में लगे कट का समय पर पता नहीं लगाया गया जिससे दोबारा ऑपरेशन में देरी हुई और संक्रमण बढ़ता गया. मृतका के बेटे रोहित का आरोप है कि "डॉक्टर लगातार मरीज की हालत नियंत्रण में होने का भरोसा देते रहे, लेकिन 31 मार्च 2026 को उसकी मां संतोष देवी की मौत हो गई. अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर मुरथल थाना पुलिस ने डॉ. गौरव मित्तल और डॉ. विजेता दहिया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."
क्या बोले पुलिस अधिकारीः वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि "महिला की इलाज के दौरान लापरवाही से मौत के मामले में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पार्क निदान अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मुरथल थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है."