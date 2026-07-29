ETV Bharat / state

सोनीपत में दो डॉक्टरों पर FIR, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत मामला, मेडिकल बोर्ड ने जांच में मानी लापरवाही

पार्क निदान अस्पताल के दो डॉक्टरों पर प्राथमिकी ( ETV Bharat )

सोनीपतः जिले में इलाज में लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. परिजनों का आरोप है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भरोसा दिया गया, लेकिन ओपन सर्जरी की गई और ऑपरेशन के दौरान आंत कटने से संक्रमण फैल गया. वहीं मेडिकल बोर्ड ने भी इलाज और पोस्ट-ऑप मॉनिटरिंग (सर्जरी के बाद निगरानी) में लापरवाही की बात कही है. सोनीपत में इलाज में लापरवाही के आरोप में दो डॉक्टरों पर FIR (ETV Bharat) 4 महीने पहले महिला की हुई थी मौतः करीब चार महीने पहले मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी. अब इस मामले में मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद मुरथल थाना पुलिस ने अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव खेवड़ा निवासी शिकायतकर्ता रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मां संतोष देवी को बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की समस्या थी. इसके बाद उन्हें मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल ले जाया गया.