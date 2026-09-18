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मऊ: शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी समेत 3 पर FIR; फर्जी दस्तावेज बना शिक्षण संस्थान कब्जाने और 36 लाख गबन का आरोप

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मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर सरायलखंसी पुलिस ने रायबरेली के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, मृदुला मिश्रा और मोहम्मद जावेद के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश और लाखों रुपये के गबन का आरोप है. पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी समेत 3 पर FIR (Video Credit; ETV Bharat) रेकवारेडीह निवासी शिकायतकर्ता अजीत कुमार सिंह के अनुसार, 22 सितंबर 2011 को मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी का पंजीयन हुआ था. शुरुआत में इसके अध्यक्ष उनके छोटे भाई अमित कुमार सिंह और प्रबंधक मोहम्मद जावेद थे. 15 अप्रैल 2021 को अमित कुमार सिंह के निधन के बाद समिति ने अजीत कुमार सिंह को संस्था का नया अध्यक्ष चुना. कुछ समय बाद संस्थापक प्रबंधक मोहम्मद जावेद के इस्तीफे के बाद गुलामनवी को प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रायबरेली के ऊंचाहार निवासी शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी के राजनीतिक दबाव में आकर दिवंगत अमित कुमार सिंह की पत्नी मृदुला मिश्रा ने कथित तौर पर फर्जी कागजात तैयार कराकर खुद को संस्था का अध्यक्ष घोषित करने का प्रयास किया. हालांकि सहायक निबंधक (आजमगढ़) और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल और डबल बेंच ने उनके दावों को निरस्त कर अजीत कुमार सिंह को ही वैध अध्यक्ष माना था. इसके बावजूद, कथित तौर पर उपजिलाधिकारी सदर मऊ के समक्ष मोहम्मद जावेद नाम के एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर और आधार कार्ड में फोटो, जन्मतिथि बदलकर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे संस्था पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया.