मऊ: शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी समेत 3 पर FIR; फर्जी दस्तावेज बना शिक्षण संस्थान कब्जाने और 36 लाख गबन का आरोप
फर्जी दस्तावेज के जरिए मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश का है आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 6:49 PM IST
मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर सरायलखंसी पुलिस ने रायबरेली के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, मृदुला मिश्रा और मोहम्मद जावेद के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश और लाखों रुपये के गबन का आरोप है. पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
रेकवारेडीह निवासी शिकायतकर्ता अजीत कुमार सिंह के अनुसार, 22 सितंबर 2011 को मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी का पंजीयन हुआ था. शुरुआत में इसके अध्यक्ष उनके छोटे भाई अमित कुमार सिंह और प्रबंधक मोहम्मद जावेद थे. 15 अप्रैल 2021 को अमित कुमार सिंह के निधन के बाद समिति ने अजीत कुमार सिंह को संस्था का नया अध्यक्ष चुना. कुछ समय बाद संस्थापक प्रबंधक मोहम्मद जावेद के इस्तीफे के बाद गुलामनवी को प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रायबरेली के ऊंचाहार निवासी शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी के राजनीतिक दबाव में आकर दिवंगत अमित कुमार सिंह की पत्नी मृदुला मिश्रा ने कथित तौर पर फर्जी कागजात तैयार कराकर खुद को संस्था का अध्यक्ष घोषित करने का प्रयास किया.
हालांकि सहायक निबंधक (आजमगढ़) और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल और डबल बेंच ने उनके दावों को निरस्त कर अजीत कुमार सिंह को ही वैध अध्यक्ष माना था. इसके बावजूद, कथित तौर पर उपजिलाधिकारी सदर मऊ के समक्ष मोहम्मद जावेद नाम के एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर और आधार कार्ड में फोटो, जन्मतिथि बदलकर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे संस्था पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया.
36 लाख रुपये के गबन का आरोप
इस मामले में संस्था के बैंक खाते से लगभग 36 लाख रुपये की अवैध निकासी का भी मामला सामने आया है. आरोप है कि 5 जनवरी 2022 को 20 लाख रुपये और 3 फरवरी 2022 को 16 लाख तीन हजार रुपये की राशि निकाली गई. इस राशि का उपयोग कंधेरी स्थित शिवमंगली देवी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बीटीसी और डीएलएड की मान्यता हासिल करने में किया गया.
'परिसर में अंधाधुंध फायरिंग'
अजीत कुमार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि 24 जून 2024 को परदहां स्थिति संस्था के विद्यालय परिसर पर 10-12 वाहनों में सवार होकर 40-50 हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे. आरोपियों ने परिसर में अंधाधुंध गोलीबारी की, ताले तोड़े और जबरन अवैध कब्जा कर लिया. इस घटना के संबंध में पूर्व में भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है.
सरायलखंसी थाना के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से विवेचना जारी है. साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी. वहीं, पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि सीजीएम कोर्ट के आदेश पर पंजीकृत इस अभियोग में फर्जी आई कार्ड और फर्जी शपथपत्रों के माध्यम से किए गए नामांकन की जांच की जा रही है. सभी आवश्यक सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- आईआईटी बीएचयू और मिशिगन यूनिवर्सिटी में समझौता, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर साथ करेंगे रिसर्च