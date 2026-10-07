पलामू संदिग्ध गोलीकांड: प्रेमिका, पिता पर दर्ज हुई एफआईआर, गोली लगने से गई थी युवक की जान
पलामू में गोलीकांड मामले में मृतक की प्रेमिका समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 3:58 PM IST
पलामूः जिला के नावाबाजार थाना क्षेत्र तुकबेरा में मंगलवार को हुए संदिग्ध गोलीकांड के मामले में मृतक की प्रेमिका, प्रेमिका के पिता और एक अन्य आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है.
मृतक अमरजीत चौहान की मां संतरा देवी ने पुलिस को फर्द बयान दिया है. जिसके आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है. मंगलवार को तुकबेरा गांव में घर के अंदर ही अमरजीत चौहान नामक युवक को गोली लगी थी. गंभीर हालत में उसको इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां डॉक्टरों ने अमरजीत चौहान को मृत घोषित कर दिया.
पूरे मामले में अमरजीत की मां संतरा देवी ने पुलिस को बताया कि एक शख्स की बेटी के साथ उनके बेटे का प्रेम प्रसंग चल रहा था और लंबे समय से बातचीत चल रही थी. 4 अक्टूबर को अमरजीत हैदराबाद से काम करके वापस घर लौटा था. प्रेमिका के कहने पर ही उनका बेटा हैदराबाद से घर लौटा था.
घटना के समय वह घर में खाना बना रही थी इसी क्रम में जोर से आवाज आई. वह बेटे अमरजीत के कमरे में जा ही रही थी तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति तेजी से बाहर भाग रहा था. कमरे में अमरजीत मां-मां चिल्ला रहा था बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस घटना को लेकर एफआईआर होने के बाद पुलिस ने भी पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और अनुसंधान तेजी कर दी है. बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है. मां के फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है.
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