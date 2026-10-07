ETV Bharat / state

पलामू संदिग्ध गोलीकांड: प्रेमिका, पिता पर दर्ज हुई एफआईआर, गोली लगने से गई थी युवक की जान

पलामूः जिला के नावाबाजार थाना क्षेत्र तुकबेरा में मंगलवार को हुए संदिग्ध गोलीकांड के मामले में मृतक की प्रेमिका, प्रेमिका के पिता और एक अन्य आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है.

मृतक अमरजीत चौहान की मां संतरा देवी ने पुलिस को फर्द बयान दिया है. जिसके आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है. मंगलवार को तुकबेरा गांव में घर के अंदर ही अमरजीत चौहान नामक युवक को गोली लगी थी. गंभीर हालत में उसको इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां डॉक्टरों ने अमरजीत चौहान को मृत घोषित कर दिया.

पूरे मामले में अमरजीत की मां संतरा देवी ने पुलिस को बताया कि एक शख्स की बेटी के साथ उनके बेटे का प्रेम प्रसंग चल रहा था और लंबे समय से बातचीत चल रही थी. 4 अक्टूबर को अमरजीत हैदराबाद से काम करके वापस घर लौटा था. प्रेमिका के कहने पर ही उनका बेटा हैदराबाद से घर लौटा था.

घटना के समय वह घर में खाना बना रही थी इसी क्रम में जोर से आवाज आई. वह बेटे अमरजीत के कमरे में जा ही रही थी तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति तेजी से बाहर भाग रहा था. कमरे में अमरजीत मां-मां चिल्ला रहा था बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.