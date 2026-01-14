ETV Bharat / state

नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी, रुद्रप्रयाग के तीन युवकों से 27 लाख ठगे, मुकदमा दर्ज

देहरादून: रुद्रप्रयाग के तीन युवकों से मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 27 लाख रुपए की ठगी हुई है. युवकों को भरोसे दिलाने के लिए आरोपियों ने फर्जी आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र भी दिया था. पीड़ितों ने देहरादून की महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया. हालांकि पुलिस ने ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया.

जानकारी के मुताबिक अमित सिंह निवासी रुद्रप्रयाग ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने अपनी शिकायत में बताया था कि वह एक छात्र है. कुछ समय पहले उनकी माता के जानकार पवन सकलानी ने बताया था कि उसके परिचित गौरव कुमार, गौरव की पत्नी अलका चौधरी और अंकुर वर्मा थोड़े से पैसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी लगवा देते है.

अमित सिंह का आरोप है कि पवन ने विश्वास दिलाया कि इन तीनों ने पहले भी कई लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी लगवाई है. इसी तरह अमित सिंह की माता भी पवन सकलानी की बातों में आई गई.

इसके बाद तीनों आरोपियों ने पीड़ित की नौकरी लगवाने के एवज में पहले 12 लाख रुपए की मांग की, जिस पर पीड़ित ने अपने दोस्त ठाकुर सिंह और भूपेन्द्र निवासी अगस्त्यमुनि को भी बताया गया कि उनकी भी नौकरी लग सकती है.

इन आरोपियों ने तीनों से 12-12 लाख रुपए मांगे. हालांकि जब तीनों ने 12-12 लाख रुपए देने में असहमति दिखाई तो आरोपियों ने उन्हें नौ-नौ लाख रुपए का ऑफर दिया. आखिर में तीनों पीड़ितों ने नौ-नौ लाख रुपए ऑनलाइन और नकद तीनों आरोपियों को दिए.

पैसे लेने के करीब 6 महीने बाद भी जब पीड़ितों की नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने आरोपियों से अपडेट लेना चाहा तो आरोपियों ने तीनों पीड़ितों को फर्जी दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यूडीसी के पद का नियुक्ति पत्र भेजा गया.