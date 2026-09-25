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लखनऊ के दोहरे हत्याकांड व आत्महत्या के मामले में मृतक मानस पर 1 महीने बाद FIR दर्ज

लखनऊ: लखनऊ के गोमतीनगर में 20 अगस्त को हुए दिव्या मिश्रा और उनकी बहन तुलिका के चर्चित हत्याकांड में करीब एक महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है. दिव्या के पिता और राजाजीपुरम निवासी सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर 20 सितंबर को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई. खास बात यह है कि एफआईआर में दिव्या के पति मानस बाजपेयी को हत्या का आरोपी बनाया गया है, जबकि घटना के बाद मानस ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.



एफआईआर में दी जानकारी

सतीश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि 20 अगस्त को उनकी बेटी दिव्या की मिठाई वाले चौराहे के पास आईसीआईसीआई बैंक के गेट के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी. आरोप है कि मानस ने ही दिव्या को गोली मारी थी. इसके बाद वह विरामखंड स्थित अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन तुलिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में मानस ने खुद को गोली मारकर जान दे दी.



सतीश का कहना है कि उनकी छोटी बेटी प्रज्ञा मिश्रा ने 26 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिए पुलिस को तहरीर भेजी थी. इसके बावजूद उनकी जानकारी में उस समय एफआईआर दर्ज नहीं हुई. अब 24 सितंबर को शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है. एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मामले में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.





समझिए अब जांच में क्या नया होगा

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस मामले को नए सिरे से देख रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानस को हथियार कहां से मिले और क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे हथियार उपलब्ध कराए थे. पुलिस उस अधिवक्ता के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जिस पर मानस को असलहा उपलब्ध कराने का आरोप है। साथ ही यह भी जांच होगी कि कहीं इस पूरी घटना के पीछे कोई और व्यक्ति या साजिश तो नहीं थी.



ऑटो चालक से होगी पूछताछ

घटना के समय मानस के साथ मौजूद ऑटो चालक मुकेश से भी पुलिस दोबारा पूछताछ कर सकती है. बताया गया है कि मानस के बुलाने पर मुकेश उसके पास पहुंचा था और उसे मिठाई वाले चौराहे स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लेकर गया था. वहीं मानस ने दिव्या को गोली मार दी थी. इसके बाद कथित तौर पर उसने मुकेश को गन दिखाकर उसे उसरियां चौराहे तक छोड़ने के लिए कहा. डर के कारण मुकेश उसे वहां ले गया। इसके बाद मानस अपने घर पहुंचा और वहां तुलिका की हत्या कर दी.



मृत व्यक्ति पर एफआईआर का सवाल

अब इस मामले में कानूनी सवाल भी उठ रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है.अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल के मुताबिक सामान्य कानूनी प्रक्रिया में मृत व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. अगर रिपोर्ट में ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है.



हालांकि, अगर हत्या में किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका या साजिश सामने आती है तो पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर सकती है. मानस की मौत हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ गिरफ्तारी या दूसरी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद पुलिस उसके खिलाफ मामले में नियमानुसार अंतिम रिपोर्ट की प्रक्रिया अपना सकती है. वहीं अगर किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.





मिली थी तीन पिस्टल

घटना के बाद पुलिस को मानस के पास से तीन हथियार मिले थे। कमरे में मानस और तुलिका के शव बेड पर मिले थे. शवों के पास दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ था. घटना से पहले मानस ने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया था, जिसमें पत्नी की हत्या और खुदकुशी करने की बात लिखी थी.

मानस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी था। बताया गया है कि पत्नी दिव्या से उसका विवाद चल रहा था. हालांकि, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मानस ने पत्नी और बहन की हत्या के बाद खुद भी जान दे दी थी.





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