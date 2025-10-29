ETV Bharat / state

पाकुड़ में गोलीकांड मामले में पत्थर व्यवसायी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य पर FIR दर्ज

पाकुड़ में पत्थर खदान के मुंशी पर फायरिंग करने के आरोप में पत्थर व्यवसायी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य पर मामला दर्ज हुआ है.

Nagar Police Station, Pakur
नगर थाना, पाकुड़ (Etv Bharat)
Published : October 29, 2025 at 2:27 PM IST

पाकुड़: जिले में पत्थर खदान के मुंशी कासिम अंसारी पर फायरिंग मामले में पत्थर व्यवसायी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. हालांकि इस घटना में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मुंशी की पत्थर व्यवसायी से हुई थी कहासुनी

फायरिंग में घायल कासिम अंसारी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह लूतफुल हक के क्रशर खदान में बतौर मुंशी का काम करता है और कुछ दिन पहले ही माइंस को लेकर पत्थर व्यवसायी जियाउल पगला से नोकझोंक हुई थी और उस वक्त जियाउल ने जान मारने की धमकी दी थी. बयान के मुताबिक, बीते 27 की रात सोलागढ़िया स्थित वह अपना मकान पहुंचा था तभी दो अज्ञात आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिससे उनके शरीर में दो गोली लग गई.

पत्थर व्यवसायी पर लगे थे मुंशी को धमकाने के आरोप

बयान के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे. कासिम अंसारी के बयान के मुताबिक, पत्थर व्यवसायी जियाउल पगला, बेलाल शेख और मोरफुल शेख ने साजिश रचकर जान से मारने की नियत से दो अज्ञात अपराधी को मेरे पास भेजा था और वह गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे. पुलिस ने नगर थाने में कांड संख्या 275/25 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1), 61 (2) एवं 27/35 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

गोली कांड मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है: बबलू कुमार, नगर थाना प्रभारी

बता दें कि घायल कासिम ने जिन तीनों का नाम साजिश रचने में पुलिस को दिया है, उसमें जियाउल पगला पाकुड़ जिले का प्रसिद्ध पत्थर व्यवसायी है जबकि बेलाल शेख यूथ कांग्रेस का वर्तमान जिलाध्यक्ष है.

PAKUR FIRING CASE
FIR REGISTERED AGAINST STONE TRADER
YOUTH CONGRESS DISTRICT PRESIDENT
पाकुड़ गोलीकांड में मामला दर्ज
PAKUR FIRING CASE UPDATE

