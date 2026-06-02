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सांसद ढुल्लू महतो और विधायक जयराम महतो समेत 12 पर एफआईआर, जानिए क्या है मामला

बोकारोः जिला के बेरमो में अनीता हत्या मामले को लेकर हुए आंदोलन और सड़क जाम प्रकरण में प्रशासन ने कार्रवाई की है. जिसमें सांसद और विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गयी है. भाजपा सांसद ढुल्लू महतो, विधायक जयराम महतो समेत 12 लोगों के खिलाफ बेरमो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. यह FIR बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मुकेश कुमार मछुआ के आवेदन पर दर्ज की गई है.

प्रशासन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की जानकारी देते हुए कहा गया कि अनीता की मौत के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान चौक के समीप सड़क जाम कर यातायात बाधित किया गया. इसके साथ ही सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया. प्राथमिकी में कहा गया है कि आंदोलन के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(2), 126(2), 285, 127(2), 352, 351(3), 221, 223 एवं 45 के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं में गैरकानूनी जमावड़ा, सरकारी कार्य में बाधा, आदेश की अवहेलना, धमकी और शांति भंग से जुड़े आरोप शामिल हैं.

ये लोग हुए नामजद