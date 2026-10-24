कासगंज में खंड विकास अधिकारी पर FIR; सीओ को सौंपी गई जांच, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित
CDO वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कासगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:49 PM IST
कासगंज : जनपद स्थित पटियाली विकास खंड के खंड विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद शनिवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिला विकास अधिकारी (DDO) की तहरीर पर पटियाली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (CO) पटियाली को सौंपी गई है.
CDO वीरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला विकास अधिकारी की ओर से पटियाली थाना प्रभारी को इस संबंध में तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर कासगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की आधिकारिक जांच और अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसकी जांच क्षेत्राधिकारी पटियाली को सौंपी गई है.
इस मामले में क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के साक्ष्यों का परीक्षण कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह था पूरा मामला : दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. एफआईआर के मुताबिक, वायरल वीडियो में खंड विकास अधिकारी, पटियाली अपने कार्यालय में बैठकर तेज आवाज में अवैध रुप से धनराशि की मांग करते हुए अपने अधीनस्थ से कह रहे हैं कि "पूरा एक दे जाना, नोटक कर लेना, नेता गिरी मत करना, कहते हैं कि जेल जाओगे." बता दें कि वीडियो वायरल होने बाद बीडीओ को निलंबित कर दिया गया है.
वीडियो सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कासगंज के जिला विकास अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया और पटियाली थाना प्रभारी को लिखित तहरीर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने BDO संजीव कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर मामले की निष्पक्ष और आधिकारिक जांच का जिम्मा सीओ पटियाली को सौंपा गया है.
(नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.)
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