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कासगंज में खंड विकास अधिकारी पर FIR; सीओ को सौंपी गई जांच, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित

कासगंज में खंड विकास अधिकारी पर FIR ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : जनपद स्थित पटियाली विकास खंड के खंड विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद शनिवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिला विकास अधिकारी (DDO) की तहरीर पर पटियाली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (CO) पटियाली को सौंपी गई है.

CDO वीरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला विकास अधिकारी की ओर से पटियाली थाना प्रभारी को इस संबंध में तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर कासगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की आधिकारिक जांच और अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसकी जांच ​क्षेत्राधिकारी पटियाली को सौंपी गई है.