ETV Bharat / state

अस्पताल में हैवानियत! बेहोश मरीज को नर्स ने मारा थप्पड़, मुंह से निकला खून, FIR दर्ज, दो डॉक्टर सस्पेंड

लखीमपुर खीरी: जिला अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संविदा स्टाफ नर्स पर आरोप है कि उसने बेहोशी की हालत में लाए गए मरीज को थप्पड़ मारा है. घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मामला बढ़ा तो सदर विधायक योगेश वर्मा भी अस्पताल पहुंच गए. इधर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने मरीज से अभद्रता के मामले में डॉ. योगेश और डॉ. कासिम को एक-एक सप्ताह के लिए निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं, संविदा स्टाफ नर्स जयपाल को बर्खास्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है.

मोहम्मदाबाद निवासी शिवम विश्वकर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई राहुल विश्वकर्मा लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेला मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता है. राहुल विश्वकर्मा शुक्रवार दोपहर अचानक बेहोश हो गया था. परिजनों के अनुसार, उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और हालत बिगड़ने पर उसे घर ले जाया गया. देर रात करीब 9:30 बजे एंबुलेंस से राहुल को जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि मेडिकल वार्ड में भर्ती करने के बाद संविदा स्टाफ नर्स जयपाल मरीज को देखने पहुंचा. उस समय राहुल बेहोशी की हालत में हाथ-पैर चला रहा था. आरोप है कि इसी बात पर नर्स ने मरीज को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. परिजनों का कहना है कि मारपीट इतनी ज्यादा की गई कि राहुल के मुंह से खून निकल आया.