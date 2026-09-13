ETV Bharat / state

अस्पताल में हैवानियत! बेहोश मरीज को नर्स ने मारा थप्पड़, मुंह से निकला खून, FIR दर्ज, दो डॉक्टर सस्पेंड

सदर विधायक योगेश वर्मा ने जताई नाराजगी, प्रबंधन ने उठाए कड़े कदम

Photo Credit; ETV Bharat
बेहोश मरीज को नर्स ने मारा थप्पड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: जिला अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संविदा स्टाफ नर्स पर आरोप है कि उसने बेहोशी की हालत में लाए गए मरीज को थप्पड़ मारा है. घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मामला बढ़ा तो सदर विधायक योगेश वर्मा भी अस्पताल पहुंच गए. इधर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने मरीज से अभद्रता के मामले में डॉ. योगेश और डॉ. कासिम को एक-एक सप्ताह के लिए निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं, संविदा स्टाफ नर्स जयपाल को बर्खास्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है.

मोहम्मदाबाद निवासी शिवम विश्वकर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई राहुल विश्वकर्मा लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेला मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता है. राहुल विश्वकर्मा शुक्रवार दोपहर अचानक बेहोश हो गया था. परिजनों के अनुसार, उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और हालत बिगड़ने पर उसे घर ले जाया गया. देर रात करीब 9:30 बजे एंबुलेंस से राहुल को जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि मेडिकल वार्ड में भर्ती करने के बाद संविदा स्टाफ नर्स जयपाल मरीज को देखने पहुंचा. उस समय राहुल बेहोशी की हालत में हाथ-पैर चला रहा था. आरोप है कि इसी बात पर नर्स ने मरीज को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. परिजनों का कहना है कि मारपीट इतनी ज्यादा की गई कि राहुल के मुंह से खून निकल आया.

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अस्पताल में विवाद और हंगामे की स्थिति बन गई. परिजनों ने चिकित्सकों से शिकायत की. सूचना पर सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने नाराजगी जताते हुए मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि मरीज के साथ अभद्रता के मामले को गंभीरता से लिया गया है. प्रारंभिक जांच के आधार पर डॉ. योगेश और डॉ. कासिम को एक-एक सप्ताह के लिए निलंबित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. संविदा स्टाफ नर्स जयपाल को सेवा से बर्खास्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन; रक्षा मंत्री ने लौटाया चांदी का मुकुट, बोले- गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI NEWS
DISTRICT HOSPITAL LAKHIMPUR KHERI
TWO DOCTORS SUSPENDED
FIR REGISTERED AGAINST NURSE
PATIENT SLAPPED CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.