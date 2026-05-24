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पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ मामला: एक करोड़ के इनामी असीम मंडल समेत 17 नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 नामजद और 10 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. जिसमें भाकपा-माओवादी संगठन का एक करोड़ रुपये का इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश भी शामिल है.

पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में असीम मंडल के अलावा मंगल सिंह सरदार, सालुका कायम, पिंकी, कोलेमुनी, सीता और बुड़ई बोदरा को नामजद आरोपी बनाया गया है. इन सभी पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस बल पर हमला करने और अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

19 मई को हुई थी पुलिस-नक्सली मुठभेड़

इस संबंध में कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन ने बताया कि 19 मई 2026 को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कराईकेला और सोनुआ थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगलों में नक्सल विरोधी सर्च अभियान चला रही थी. इसी दौरान दुर्गादा गांव के पहाड़ी इलाके में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी.

सुरक्षा बलों ने पहले नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन फायरिंग जारी रहने पर जवानों ने जवाबी कार्रवाई की. लगभग आधे घंटे तक दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही. बाद में नक्सली घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

नक्सलियों ने की 50 से अधिक राउंड फायरिंग