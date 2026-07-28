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सांसद अफजाल अंसारी पर दर्ज हुई FIR, 145 हथियारों की जांच में फंसा पेंच

मुहम्मदाबाद थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस मामले की जांच कर रही.

सपा सांसद अफजाल अंसारी
सपा सांसद अफजाल अंसारी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:09 AM IST

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गाजीपुर: गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं. दरअसल, मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की गहन जांच के दौरान पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी और तत्कालीन शस्त्र लिपिक प्रेमशंकर वर्मा के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है.


पुलिस का दावा है कि फर्जीवाड़े और आर्म्स एक्ट समेत भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही गाजीपुर शहर कोतवाली में भी एक अन्य एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस पूरे मामले में अब तक दर्ज एफआईआर की संख्या कुल 4 हो चुकी है.


सालों पुराना राइफल-रिवॉल्वर का खेल: मामला वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी के निर्देश पर शुरू हुई एक बड़ी जांच से जुड़ा है. पुलिस की विशेष टीम आईएस-191 गैंग के सदस्यों और उनके सहयोगियों को जारी 51 शस्त्र लाइसेंसों पर दर्ज 145 हथियारों का सत्यापन कर रही है. जांच में सामने आया कि सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस (संख्या 1241/पी-11) की मूल पत्रावली और क्रय-विक्रय से जुड़े सरकारी दस्तावेज गायब हैं.

कागजों में दर्ज विवरण के अनुसार, वर्षों पहले अरुणाचल प्रदेश के अलोंग जिले से एक एनपीबी राइफल और 32 बोर रिवॉल्वर खरीदी व बेची गई थी, लेकिन न तो हथियारों का अता-पता मिला और न ही कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में इससे संबंधित फाइलें मिलीं.

अन्य लाइसेंसों पर भी लटकी तलवार: एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि तत्कालीन शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत से मूल अभिलेखों को गायब कराया गया, जिससे खरीद-बिक्री की हेरफेर को छिपाया जा सके. इसी आधार पर अफजाल अंसारी और लिपिक प्रेमशंकर वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि बाकी बचे शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों की जांच अभी जारी है, आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने और कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ने की पूरी संभावना है.

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